18.07.2019 09:49
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Instagram beğeni sayısını kaldırıyor; kullanıcılar tepkili

Instagram beğeni sayısını kaldırıyor; kullanıcılar tepkili

, INSTAGRAM, bu sabah yaptığı açıklamayla fotoğrafların altında yer alan beğeni sayısını kaldırmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

, INSTAGRAM, bu sabah yaptığı açıklamayla fotoğrafların altında yer alan beğeni sayısını kaldırmak için çalışma başlattıklarını duyurdu. 6 ülkeyi pilot olarak seçen Instagram'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kullanıcıların beğeni sayısıyla ilgilenmesinden öte fotoğraf paylaşmaya odaklanmasının beklendiği, beğeni sayısının gizlenmesinin bu yönde atılan bir adım olduğu kaydedildi

Test süreci sona erdiğinde Instagram, dünya genelinde yeni uygulamasını devreye sokacak. Böylece kullanıcılar kendi paylaştıkları fotoğraflarının beğeni sayısını görmeye devam ederken, farklı kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardaki beğeni sayılarını ise göremeyecek.

Öte yandan Instagram'ın bu açıklaması kullanıcıların bir kısmının eleştirilerine neden oldu. InstagramDELETE hashtag'iyle açılan başlığa binlerce tweet atılırken, kullanıcılar Instagram'ın bu adımı atması halinde hesaplarını sileceğini ifade etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Instagram, Twitter, Pilot, Sabah, Güncel

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