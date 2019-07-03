03.07.2019 17:02
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor

Sosyal medya uygulamaları olan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar ne akışı görebiliyor ne de hikaye yükleyebiliyor.

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a birçok Avrupa ülkesinden erişim sağlanamadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Avrupa'dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı. Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara erişemiyor. Söz konusu erişim problemlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'DE DE SORUN VAR

Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
Instagram, Teknoloji, Güncel

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