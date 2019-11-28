Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıclardan gelen bilgilere göre akış yenilenmiyor, mesajlar iletilmiyor, gönderilerdeki yorumlar görüntülenmiyor, profil ekranı sürekli yükleme ekranında takılı kalıyor ve Hikayeler güncellenmiyor.

Facebook'un en popüler sosyal medya mecrası konumuna gelen Instagram; Batı Amerika, Avrupa ve Güney Asya gibi önemli bölgelerde sorun yaşamaya başladı. Türkiye, Avrupa bölgesine bağlı sunucular üzerinden hizmet aldığı için sorunların hissedildiği bölgeler arasına dahil oldu.

AKIŞ YENİLEMİYOR

Instagram'da bazı kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunuyla karşı karşıya gelirken bazıları yavaşlama yaşandığı belirtiyor. Daha öncede bir kaç kez yaşanan erişim sorununun kısa sürede düzelmesi bekleniyor.