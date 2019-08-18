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Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı takipçi mi satın aldı?

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan ve yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, takipçi satın almaya başladı.

18.08.2019 09:05
Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı takipçi mi satın aldı?

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı'nın Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise attığı tweette Subaşı'nın takipçi satın aldığını iddia etti.

TAKİPÇİ Mİ SATIN ALIYOR?

Takipçi sayısıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı için herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı tweet atarak Subaşı'ya takip isteği göndermediği halde kabul ettiğini gösteren bir bildirim geldiğini söyledi. Kısa sürede yayılan bu paylaşım ardından bir kişi daha Subaşı'na istek atmadığı halde kabul edildiği yönünde bildirim aldığını belirtti.

HESABINI GİZLEDİ

Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçisi olan hesabını kendisini takip etmeyenlere kilitledi.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı takipçi mi satın aldı?

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (4)
NE DEMEK KAPATTI: Olmaz öyle şey. Halka malolmuş birisidir o derhal açsın.
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TT: Asli Haberin konusu ne bi Oku istersen, zahmet olacak
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TT: Gündemde kalabilmek için taksim meydaninda kendini bile yakar
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ASLI: FOTODA KARIN KASLARI KONUŞUYOR HAYRAN KALDIM.
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