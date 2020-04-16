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Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım

Bir süredir Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından anne ve babasını sildi. Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Yıldırım ailesinin özelini korumak için takip etmeyi bıraktığını söyledi.

16.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:32

Ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün Instagram hesabından anne ve babasını takipten çıkardı. Bu hamlesiyle kafa karıştıran oyuncu, Instagram hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

"AİLEM BENİM HER ŞEYİMDİR"

Anne ve babasını neden takipten çıkardığıyla ilgili paylaşım yapan Kaan Yıldırım, "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" dedi.

Instagram'da anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım

AŞKLARINI GİZLİ YAŞIYORLAR

Aşklarını bir türlü açıklamayan Kaan yıldırım ve Hadise, yaptığı paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak Survivor birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseninin Kaan Yıldırım'ın evindeki duvar olduğu ortaya çıktı.

Instagram’dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Etiketler: Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Anne, Magazin

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Yorumlar (2)
YAHOVİC:zinanın adı ask olmus
Cevap Yaz 0 1
SELİM:Ask mi. Yanı bunlar birbirine âşıklar
Cevap Yaz 1 0

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