Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı

Instagram'da büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı! Business Insider'ın haberine göre Hyp3r isimli bir veri şirketi normal koşullarda 24 saat içinde silinmesi gereken Instagram hikaye gönderilerini kayıt etmenin bir yolunu buldu.

Şirket sadece bununla kalmadı ayda 1 milyon açık Instagram profilinin paylaştığı gönderileri, bu gönderilerin gönderildiği yerleri de server'ına almayı başardı. Aynı zamanda kişilerin biyografi bilgileri ve kimleri takip ettikleri de kayıt edildi.

Instagram durumu fark ettikten sonra şirketin platformuna erişmesini engellediğini açıkladı.

WI-FI'DEN GİRERKEN DİKKAT!

Facebook'un Cambridge Analytica skandalının ardından son yılların en büyük veri skandallarından biri de böylece ortaya çıkmış oldu.

Haberde yer alan bilgilere göre kullanıcıların profillerinden veri çekimi oteller ve spor salonları gibi ortak Wi-Fi noktalarında gerçekleştirildi. Profili kapalı olan kişilerin verilerine erişilemedi.

VERİLER ŞİRKETLERE SATILIYOR

Hyp3r söz konusu verileri elinde bulundurarak Engage isimli bir uygulama geliştirdi. Söz konusu uygulama şirketlere satılıyor.

Örneğin X otel bu uygulamayı satın alıyor ve kendi otelinde yapılan her Instagram paylaşımını görebiliyor. Normal koşullarda Instagram'ın geliştiriciler ile paylaştığı verilerle bu uygulamayı oluşturmak mümkün değil.

İsmini açıklamak istemeyen Hyp3r yetkilileri yaptıkları işlemin yasal olduğunu ifade etti.