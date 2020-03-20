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Instagram'da Mesajlar Kaybolacak! Yeni Özellik Geliyor

Facebook'un bünyesinde bulunan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'a yepyeni bir özellik geliyor.

Instagram'a Kendini İm

20.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:33
Instagram'da Mesajlar Kaybolacak! Yeni Özellik Geliyor
Facebook 'un bünyesinde bulunan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram 'a yepyeni bir özellik geliyor.

Instagram'a Kendini İmha Eden Mesajlar Özelliği Geliyor

Görünüşe göre, Instagram'a gelecek olan yeni özellikler herkes tarafından çok sevilecek. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Jane Manchun Wong, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Instagram'da mesajlar tıpkı Snapchat'te olduğu gibi kaybolacak.

Instagram'da bir kişiye mesaj atıp farklı bir sayfaya geçiş yaptığınızda gönderdiğiniz mesaj kaybolacak. Hemen aşağıdan özelliğin nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Instagram, özelliğinin test aşamasında olduğunu doğruladı.

Instagram is working on "?? mode" where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020

Yeni özelliğin ne zaman yayına alınacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler Instagram'a gelmesi beklenen kaybolan mesajlar özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Instagram, Facebook, Teknoloji

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