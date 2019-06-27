27.06.2019 10:14
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Instagram'da reklamların sayısı çoğalacak

Instagram

, INSTAGRAM, platform içinde belirlenecek yeni bölümlerde reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.

, INSTAGRAM, platform içinde belirlenecek yeni bölümlerde reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.

Şuan sponsorlu içeriklerle gelir modeli yaratan Instagram , platform genelinde daha fazla reklamdan yararlanmak için çalışmalara başladı. Kullanıcıların yoğun olarak ilgilendiği 'Keşfet' bölümü üzerinde çalışan Instagram, yaptığı açıklamada söz konusu bölüm içine reklamların ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar, 'Keşfet' bölümüne girdiğinde doğrudan reklamla karşılaşmayacak ancak bir içeriğe dokunduğunda reklam görüntülenecek.

Reklamlar fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Instagram , Güncel

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