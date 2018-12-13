Instagram'dan Artık Sesli Mesaj Gönderilebilecek

Sosyal ağ Instagram'a sesli mesaj gönderme özelliği eklendi. Platformun mobil uygulamasına gelen son güncelleme sayesinde artık kullanıcılar, birbirlerine ses dosyası biçiminde mesajlar gönderebilecek.

Yeni özelliğe Instagram'ın direkt mesaj (Direct message, DM) bölümünden ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, DM üzerinden 1 dakikaya kadar sesli mesajlarını paylaşabiliyor. Instagram'ın sözkonusu bu güncellemesi, iOS ve Android için kullanıma sunuldu.

Uygulamanın son versiyonunu güncelleyenler, mikrofon tuşuna basılı tutarak mesajlarını kaydedebiliyor. Basılı tutulan mikrofon tuşu serbest bırakıldığında, kaydedilen mesaj karşı tarafa otomatik olarak gönderiliyor.

YİNE RAKİPLERİNDEN GEÇ KALDI

Aslında Instagram'ın ana şirket Facebook'un Messenger platformunda uzun süredir bulunan sesli mesajlaşma özelliğinin Instagram'a biraz geç bile geldiğini söyleyebiliriz. Sesli mesajlar, WhatsApp başta olmak üzere WeChat gibi mesajlaşma platformlarında da sık tercih edilen bir iletişim yöntemi haline gelmiş durumda.

Aslında hikayeler ve benzeri çoğu popüler özellik de olduğu gibi sesli mesajların da Instagram'a Snapchat gibi rakip uygulamalardan oldukça geç geldiğini söylemek mümkün.