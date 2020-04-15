Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu

Koronavirüs salgınından dolayı eşi ve kızı Zeynep ile karantinada olan başarılı şarkıcı Bengü , bu süreci evinde geçiren hayranlarına moral vermek için Instagram 'dan canlı yayın açmaya başladı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM VE ÇOK ÖZLEDİM"

Takipçileriyle dertleşen ve samimi sohbetiyle herkese moral olan Bengü, bir ara duygusal anlar yaşadı. Salgın nedeniyle bir süredir ailesini göremeyen şarkıcı, canlı yayına anne ve babasının katıldığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarını silerek konuşan Bengü, "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel" dedi.