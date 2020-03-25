Instagram’dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye 'ye de sıçradı. Virüsün yayılması için harekete geçen yetkili isimler, vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi. Ünlü şarkıcı Sıla ise evlerinde canı sıkılan hayranlarına sosyal medya hesabı üzerinden konser verdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Sıla, yayını kapattığını zannederek yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

YAYINI KAPATTIĞINI ZANNEDİP KENDİSİNİ KOLTUĞA ATTI

Canlı yayın yapan şarkıcı konser bitiminde hayranlarına veda ettikten sonra yayını kapattığını sandı. Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı. Bu anlar ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

EVDEN ÇIKMAYAN HAYRANLARINA KONSER VERDİ

Geçtiğimiz gün Yalın ile evden canlı olarak düet yapan ve büyük beğeni toplayan Sıla, virüs tehlikesinden kurtulmak için evinde bekleyen hayranlarının moralini artırmak adına önceki akşam yeniden sevenleriyle bir araya geldi. Instagram hesabından canlı yayın yaparak söylediği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını adeta mest eden Sıla, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını da seslendirdi.

İşte Sıla'nın canlı yayında yaşadığı talihsiz kazadan görüntüler: