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Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinden çıkmayan hayranlarına Instagram'dan canlı yayın yaparak konser veren Sıla, yayını kapattığını düşününce kendisini koltuğa atıp derin bir nefes aldı. Canlı yayının devam ettiğini fark eden Sıla büyük bir şaşkınlık yaşayarak yayını kapattı.

25.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:01

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye 'ye de sıçradı. Virüsün yayılması için harekete geçen yetkili isimler, vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi. Ünlü şarkıcı Sıla ise evlerinde canı sıkılan hayranlarına sosyal medya hesabı üzerinden konser verdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Sıla, yayını kapattığını zannederek yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

YAYINI KAPATTIĞINI ZANNEDİP KENDİSİNİ KOLTUĞA ATTI

Canlı yayın yapan şarkıcı konser bitiminde hayranlarına veda ettikten sonra yayını kapattığını sandı. Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı. Bu anlar ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi

EVDEN ÇIKMAYAN HAYRANLARINA KONSER VERDİ

Geçtiğimiz gün Yalın ile evden canlı olarak düet yapan ve büyük beğeni toplayan Sıla, virüs tehlikesinden kurtulmak için evinde bekleyen hayranlarının moralini artırmak adına önceki akşam yeniden sevenleriyle bir araya geldi. Instagram hesabından canlı yayın yaparak söylediği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını adeta mest eden Sıla, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını da seslendirdi.

İşte Sıla'nın canlı yayında yaşadığı talihsiz kazadan görüntüler:

Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Instagram’dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Etiketler: Instagram, Türkiye, Sıla, Magazin

Haberin Videosu :

Sosyal medyadan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi

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Yorumlar (7)
EBRU:sıla çok yaşlanmış
Cevap Yaz 1 0
CÜNYOR:Gülse birsel sandım
Cevap Yaz 0 0
HOPPA:Bu kadın bu kadar çirkinmiydi yaa
Cevap Yaz 0 2
ADEM:belki de yoruldu bilemeyiz
Cevap Yaz 0 0
FUU:Sesi kadar oyunculuğu da iyiymiş.
Cevap Yaz 0 1
ZİYAA:Tipe bak tipe.
Cevap Yaz 1 25
K:insanlara verdiği değer buymuş demek ki
Cevap Yaz 2 12

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