Instagram DM'lerine "reaksiyon" özelliği geliyor

Instagram sık sık yeni özellikleri test ediyor. Bu testlerin birçoğunu uygulama için güncelleme geldiğinde öğreniliyor. Teknoloji sızıntılarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Jane Manchun Wong, Instagram'ın DM bölümünde çok yakında "reaksiyon" özelliğinin devreye gireceğini sosyal medya hesabında paylaştı.

"REAKSİYONLAR" ÇOK YAKINDA HAYATIMIZA GİRECEK

Yapılan paylaşıma göre, Instagram'daki özel mesajlaşmalarda reaksiyonlar kullanılmaya başlanacak. Facebook'un Teknik İletişim Yöneticisi Alex Voice de henüz kullanıcılara sunulmayan özelliğin test edildiğini doğrulamıştı.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar Instagram'daki mesajlaşmalarda gelen mesajlara emojilerle reaksiyon gösterebilecek. Şimdilik test aşamasında olan bu özellik, birkaç hafta içinde kullanıcılara sunulabilir. Instagram, reaksiyon özelliğinin çok tutacağına ve kısa sürede hareketsiz emojilerin yerini alacağına kesin gözüyle bakıyor.