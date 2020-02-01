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Instagram DM'lerine "reaksiyon" özelliği geliyor

Instagram, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için sürekli yeni özellikleri test ediyor. Son zamanlarda yaygın olarak kullanılan DM'lerde 'reaksiyon ' özelliği çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

01.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:21Instagram DM'lerine

sık sık yeni özellikleri test ediyor. Bu testlerin birçoğunu uygulama için güncelleme geldiğinde öğreniliyor. Teknoloji sızıntılarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Jane Manchun Wong, Instagram'ın DM bölümünde çok yakında "reaksiyon" özelliğinin devreye gireceğini sosyal medya hesabında paylaştı.

"REAKSİYONLAR" ÇOK YAKINDA HAYATIMIZA GİRECEK

Yapılan paylaşıma göre, Instagram'daki özel mesajlaşmalarda reaksiyonlar kullanılmaya başlanacak. Facebook'un Teknik İletişim Yöneticisi Alex Voice de henüz kullanıcılara sunulmayan özelliğin test edildiğini doğrulamıştı.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar Instagram'daki mesajlaşmalarda gelen mesajlara emojilerle reaksiyon gösterebilecek. Şimdilik test aşamasında olan bu özellik, birkaç hafta içinde kullanıcılara sunulabilir. Instagram, reaksiyon özelliğinin çok tutacağına ve kısa sürede hareketsiz emojilerin yerini alacağına kesin gözüyle bakıyor.


Instagram, Teknoloji

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