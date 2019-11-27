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Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu

Meksika'daki Divorce Plajı'nda kaydedilen videoda, Instagram hesabına yüklemek için bikinisiyle poz veren kadının dalgalar tarafından yutulduğu anlar görüntülendi. Neyse ki korkulan olmadı ve genç kadın sudan güvenle çıktı. Ardından da bu görüntüleri Instagram'dan paylaştı.

27.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:10

ABD'nin Boston kentinden 'ya tatile giden Nicole Joanna, sahilde poz vermek isterken dalgalara kapıldı. Joanna'nın o anları arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülendi.

ABD'nin Boston kentinden Meksika'ya tatile giden Nicole Joanna, sahilde poz vermek isterken talihsiz bir an yaşadı.

Genç kadın sahildeki kayalıkların önünde fotoğraf çekilirken dalgalara kapıldı. Joanna'nın savrulma anlarını arkadaşı Macy Nix kaydetti.

Meksika'nın tatil kenti Cabo'daki Divorce Plajı'nda çekilen görüntülerde turist dalgalarla başa çıkmaya çalışırken arkadaşı Macy "Aman Tanrım" diye çığlıklar attı.

"DALGALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE KAYALIKLARA ÇARPTI"

Macy, "Nicole dikkatsizce kayanın yanında poz vermek istedi ancak dalgalar hızlı bir şekilde kayalıklara çarptı. Korktum ve Nicole'un da kayaya çarptığını düşündüm, bu yüzden bağırdım" dedi.

Ancak neyse ki korkulan olmadı ve ABD'li turist sudan güvenle çıkmayı başardı.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmak için kendini tehlikeye atan ilk turist Nicole Joanna değil. Bali'de de bir turist poz vermek isterken dalgalara kapılmıştı.

DAHA ÖNCE DE DOMUZLAR SALDIRMIŞTI

Venezuelalı model Michelle Lewin de Bahamalar'da fotoğraf çekimi sırasında beklemediği bir saldırıyla karşılaşmıştı. Bikini çekimi için poz veren model, domuzların hedefi haline gelmişti. Lewin yaşadıklarını hesabından paylaşmıştı.

Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu

Instagram, Meksika, turist, Dünya


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