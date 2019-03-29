Instagram'ın Adı Instagram From Facebook Olarak Değişiyor

Fotoğraf mikroblogu ve mesajlaşma uygulaması Instagram
, son yıllarda insanların gözdesi haline geldi. Özellikle Facebook
'u terk eden gençlerin yöneldiği bu uygulamanın ismi yakın zamanda değişecek gibi görünüyor.
Tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong, "Instagram, Instagram From Facebook denen yeni bir marka ismine sahip olacak." derken bir de yenilenmiş markaya dair ekran resmi paylaştı.
Facebook CEO
'su Mark Zuckerberg
, uygulamalarını daha kolay kontrol edebilmek ve daha kolay yönetebilmek için şirketin çeşitli departmanlarını birleştirmeyi planlıyor. Zuckerberg'in birleştirme planları arasında Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı tek bir platformda birleştirmek de var. Zuckerberg, uygulamalarında yer alan toplam 2.6 milyar kullanıcı için platformlar arası iletişim kurmanın yollarını arıyor.
Mart ayında Instagram kurucuları Kevin Systrom
ve Mike Krieger, South by South West Konferansı'nda konuşmuş ve geçtiğimiz yılın eylül ayında şirketten ayrılmalarının sebebi olarak, Zuckerberg yönetimindeki firmada özgürlüklerini kaybetmelerini göstermişti.
Wong, "Instagram kurucularından @kevin SXSW 2019'da Instagram'ın özerkliğinin azaltıldığından bahsetmişti. ve yeni marka bunu gösteriyor." diyor.
Konuyla ilgili olarak şu ana kadar ne Instagram ne de Facebook cephesinden bir açıklama gelmedi.
Facebook, Instagram, Teknoloji
Kaynak: WebTekno