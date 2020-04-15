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İnstagram müzik ekeleme nasıl yapılır? İnstagram müzik ekleme özelliği nedir? İnstagrama nasıl müzik eklenir? İnstagram'ın yeni özelliği müzik ekleme!

Popüler sosyal medya uygulaması İnstagram'a müzik eklentisi geldi. Artık paylaşımlarınıza sevdiğiniz şarkıları da ekleyerek dinleti sunabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

15.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:53
İnstagram müzik ekeleme nasıl yapılır? İnstagram müzik ekleme özelliği nedir? İnstagrama nasıl müzik eklenir? İnstagram'ın yeni özelliği müzik ekleme!

Herkesin severek kullandığı sosyal medya uygulaması İnstagram yeni bir özelliğini daha kullanıcıların deneyimine sundu. İnstagram'a gelen bu yeni özellik ile birlikte artık fotoğraf veya video paylaşımlarınıza müzik dinletisi de ekleyebileceksiniz. Herkesin kullanmak için cana ttığı bu özellik ile ilgili nasıl yapılacağını ve detayları sizler için kaleme aldık.

INSTAGRAM MÜZİK EKLEME ADIM ADIM NASIL YAPILIR?

Instagram uygulamasını açtıktan sonra galerinizden herhangi bir fotoğraf veya video seçiniz.

Seçtiğiniz video veya fotoğrafı yukarı doğru kayıdırnız.

Yukarı kaydırdıktan sonra karşınıza hareketli bir müzik simgesi gelecektir. Bu Müzik simgesi seçeneğine tıklayın.

Buradan istediğiniz şarkıyı 'arama' kısmına yazarak bulabilir ve ekleyebilirsiniz.

İnstagram müzik ekelem nasıl yapılır? İnstagram müzik ekleme özelliği nedir? İnstagrama nasıl müzik eklenir? İnstagram'ın yeni özelliği müzik ekleme!
İNSTAGRAM MÜZİK EKLEME
Etiketler: Instagram, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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Haberler ›› Gündem ››İnstagram müzik ekeleme nasıl yapılır? İnstagram müzik ekleme özelliği nedir? İnstagrama nasıl müzik eklenir? İnstagram'ın yeni özelliği müzik ekleme! - Haberler

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