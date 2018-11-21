Instagram Neden Açılmıyor, Çöktü Mü? Instagram Ne Zaman Düzelecek?

Instagram'a erişimde yaşanan sorunların sonrasında sosyal medya platformuna ulaşamayan kullanıcılar "Instagram neden açılmıyor?" sorusuna cevap bulmaya çalıştı. 20 Kasım 2018 günü favori sosyal medya uygulamasına erişmek isteyen kullanıcılar "Üzgünüz bir şeyler yanlış gitti" notu ile karşılaştı. Peki, Instagram'a ne oldu, Instagram ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

"Instagram çöktü" söylentileri üzerine sosyal medya platformuna erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar hata notu ile karşılaştı. Yaşanan problemin sonrasında hatayı çözmek için çabaladıklarını ifade eden Instagram ekibi problemin kısa sürede hallolacağını belirtti.

20 Kasım'da Instagram'a erişmeye çalışanların karşılarına çıkan o not

INSTAGRAM'A ERİŞİM NE ZAMAN SAĞLANACAK?

Sorunla ilgili kısa süre içerisinde yeni bir açıklama beklenirken Instagram'a erişimin önümüzdeki dakikalarda yeniden sağlanacağı tahmin ediliyor.

SORUNUN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Instagram'da bağlantı sorununu gösteren haritada, ABD, Almanya, Hollanda ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunda hata olduğu görülüyor. Türkiye'de ise İstanbul'da yoğun olarak görülen erişim sorununun nedeni henüz bilinmiyor.