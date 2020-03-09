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Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı

Oyuncu Birce Akalay, dün sosyal medya hesabından yaptığı Kadınlar Günü paylaşımında gölde yüzen ve oluşturdukları daire ile objektife poz veren kadınların bulunduğu pozu paylaştı. Ancak oyuncunun paylaşımı çıplaklık ve cinsellik nedeniyle Instagram tarafından kaldırıldı.

09.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:53

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde rol alan Birce Akalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Fakat oyuncunun paylaşımı Instagram kurallarına uymayınca silindi.

PAYLAŞIMI KALDIRILDI

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarda gündeme dair göndermelerde bulunmayı da ihmal etmeyen Birce Akalay'ın, Kadınlar Günü hakkında paylaşımda gölde yüzen ve oluşturdukları daire ile objektife poz veren kadınların bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Akalay'ın paylaşımı kısa süre içinde Instagram'ın kurallarına uymayınca 'cinsellik ve çıplaklık' nedeniyle kaldırıldı. Bu durumu tepki gösteren Akalay ise "Teşekkürler Instagram" diyerek alkış emojileri koydu.

"KADINLARA VURMAYIN, SÖVMEYİN"

Aynı fotoğrafı bugün yine paylaşan Birce Akalay, "Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün kadınlar günü" notunu düştü.

Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Birce Akalay, Instagram, Magazin
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Yorumlar (10)
ALİ:Bazılarımız sağcı yobaz bazılarımız solcu teşhirci yobaz. Ortamız yok
Cevap Yaz 0 2
SAÇMA:Ne var ki bu fotoğrafta. Ünlüler kendi sayfalarında daha beterini paylaşıyorlar. .
Cevap Yaz 0 2
ERKEK:boş. .
Cevap Yaz 2 0
YAVUZ50:ben pek bişey anlamadım ama olsun, iyi etmişler.
Cevap Yaz 4 3
ÖZGÜR KADIN:kadın bedenini metalaştırmaıyn demiş ama kendisi kadın bedenini meta haline getiren bir resim paylaşmış, bu ne perhiz bu nelahana turşusu. . .
Cevap Yaz 8 12
SAYNUR DENİZZZ:ALLAHTAN integram bunları durduruyor yoksa bunlar neler yapar neler ar edep kalmamis a dostlar :)
Cevap Yaz 15 18
M:instagram yazmayı öğren ilk
8 10
BU NE YA.:ne var ki bunda. hayret bi şey.
Cevap Yaz 5 15
KADIN:yorum yazmaya da korkar olduk
Cevap Yaz 9 8
URFALI:allah belanı versin
Cevap Yaz 10 7

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