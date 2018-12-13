Instagram Whatsapp Tarzı Sesli Mesaj Özelliğini Sundu

Instagram
WhatsApp Tarzı Sesli Mesaj Özelliğini Sunuyor
Instagram'a WhatsApp'ın en değerli özelliklerinden biri daha eklendi. Instagram WhatsApp Tarzı Sesli Mesaj özelliği, grup mesajları da dahil olmak üzere hem Android hem iOS uygulamalarına geldi. Facebook
'a ait Instagram, kardeş uygulaması sayılabilecek WhatsApp'a ait özelliklerden birini ekledi. Doğrudan Sesli Mesaj Gönderebilirsiniz….
WhatsApp'ta olduğu gibi, uygulamanın Direkt Mesajlaşma Bölümünde grup sohbetleri de dahil olmak üzere; Walkie Talkie tarzı sesli mesaj bırakabilirsiniz.
Mesaj kısmında microfon düşmesine basılı tuttuğunuzda, istediğiniz kişiye sesli mesaj bırakabilirsiniz.
WhatsApp kullanıcıları bilir, oldukça kullanışlı bir özellik. Özellik dünya genelinde, Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunuldu.
TNW
Instagram
13 Aralık 2018 Perşembe 03:08