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Instagram yakında Grup Hikayeleri yayınlamanıza izin verecek

Instagram Grup Hikayeleri Yakında Mümkün Olacak Instagram Grup Hikayeleri yakında mümkün olacak.

09.10.2019 03:14Instagram yakında Grup Hikayeleri yayınlamanıza izin verecek
Instagram Grup Hikayeleri Yakında Mümkün Olacak


Instagram Grup Hikayeleri yakında mümkün olacak.

Instagram nihayet grubunuz için Hikayeler yaratmanıza izin verecek. Uygulama araştırmacısı Jane Mancun Wong'a göre şirket şu anda bu özelliği test ediyor.

Wong'un tweet'inde yayınlanan ekran görüntüleri, hikayeler kamera seçeneğinden bir fotoğraf çektiğinizde, hikayelerinize, yalnızca yakın arkadaşlarınız tarafından görülebilen hikayelere ve bir grubun hikayelerine göndermenize izin verir. Buna ek olarak yeni bir grup oluşturabilir ve hikayenizi orada yayınlayabilirsiniz.

Instagram is testing Group Story pic.twitter.com/zNKaV19kYA

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 Ekim 2019

Instagram'da belirli ilgi alanlarına sahip gruplarınız varsa oldukça faydalı olabilir. Sadece ilgi alanlarına göre yapılan paylaşımlar artık mümkün.

Ancak Instagram Grup Hikayeleri özelliğinin tam olarak ne zaman aktif olacağına dair henüz bir bilgi yok.

Instagram, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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