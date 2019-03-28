Instagram, Yıllardır Gelmesi Beklenen Bir Özelliği Test Etmeye Başladı

Instagram
, aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla şüphesiz ki dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri. Bu büyüklüğe rağmen uygulamada hâlâ geliştirilmesi gereken gizlilik ve güvenlik gibi konularda birçok özellik var. Facebook
ve Instagram gibi büyük uygulamaların henüz yayınlanmamış özelliklerini keşfetmesiyle ünlü bir Twitter
kullanıcısı, Instagram'a kullanıcıların uzun zamandır gelmesini beklediği bir özelliğin test aşamasında olduğunu keşfetti. Bu yeni özellik, Instagram'daki videoları istediğiniz yerden oynatmanıza yarayacak bir video oynatma çubuğu getirecek."Instagram video barını test ediyor."
Video oynatma çubuğunun dışında Instagram'ın uygulamaya 'güvenilen cihazlar', 'influencer hesapları' ve 'kötü içerikli yorumları engellemek adına yapılan yorumların önce kontrolden geçmesi' gibi birkaç yeni özellik daha getirmesi planlanıyor. Bunların arasında ise en önemlisi, az önce bahsettiğimiz video oynatma çubuğu olarak göze çarpıyor.
Instagram, Teknoloji
Kaynak: WebTekno