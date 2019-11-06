Intel ve Çinli otomotiv şirketi Nio otonom araç geliştirecek

Ortaklık anlaşması uyarınca Nio, Mobileye tarafından tasarlanan bir sürücüsüz araç sistemini kitlesel ölçekte üretecek. Böylece Mobileye, hem Nio'nun elektrikli araba tüketim hattıyla hem de Mobileye'nin internetten sürücüsüz taksi çağırma hizmetiyle bütünleşecek. İsrail'de yerleşik Mobileye şirketinin temin ettiği sürücüsüz araç donanımı; görüş işleme çipi, kamera, radar ve lidar (ışıklı radar) sensörleri, güvenlik ve haritalama yazılımı içeriyor.

Öte yandan Nio, Mobileye'nin küresel piyasalarda robot taksi çağırma hizmeti olarak sunacağı sürücüsüz elektrikli araçların bir örneğini geliştirecek. Ortaklığın finansal ayrıntılarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mobileye Başkan ve CEO'su Amnon Shashua, şirketlerin 2022 başında Çin'de bir başlangıç yapmayı planladıklarını belirterek "Nio ile anlaşmamız bize Çin mevzuatına uygun veriler toplama ve otonom sürüşü destekleyecek haritalandırma olanağı verecek" dedi.