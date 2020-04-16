Inter, 1 milyon maske bağışladı
Serie A ekiplerinden Inter, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon maske bağışında bulunduğunu açıkladı.
16.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:15
Dünyayı saran korona virüs tehlikesiyle mücadeleye spor kulüpleri de katılıyor. Bu kapsamında İtalyan ekibi Inter, maske bağışında bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 milyon maske bağışı yaptıkları ve ilk etap da 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade edildi.
Inter ayrıca başlattıkları destek kampanyasında da 658 bin Euro toplandığını duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: İtalya Serie A, Spor