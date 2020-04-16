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Inter, 1 milyon maske bağışladı

Serie A ekiplerinden Inter, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon maske bağışında bulunduğunu açıkladı.

16.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:15
Inter, 1 milyon maske bağışladı
Serie A ekiplerinden Inter, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon maske bağışında bulunduğunu açıkladı.

Dünyayı saran korona virüs tehlikesiyle mücadeleye spor kulüpleri de katılıyor. Bu kapsamında İtalyan ekibi Inter, maske bağışında bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 milyon maske bağışı yaptıkları ve ilk etap da 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade edildi.

Inter ayrıca başlattıkları destek kampanyasında da 658 bin Euro toplandığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtalya Serie A, Spor
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