Inter Başkanı Steven Zhang'tan federasyon başkanına: Gördüğüm en karanlık palyaçosun

Inter'in 29 yaşındaki başkanı Steven Zhang, Juventus ile ertelenen maçlarının yeni tarihiyle ilgili Instagram üzerinden şiddetli bir tepki gösterdi.

Zhang, ertelenen maçın tarihinin futbolcuların sağlığını tehdit edecek kadar araya sıkıştırıldığını ve bunun kapalı kapılar ardında Juventus yönetimiyle işbirliği yaparak planlandığını belirten Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"EN KARANLIK PALYAÇOSUN"

"Maç takvimi ile oynayarak ve halk sağlığını ikinci plana atıyorsunuz. Muhtemelen gördüğüm en karanlık palyaçosun. 24 saat, 48 saat, 7 gün veya bir başka tarih? Sportmenlik ve adil rekabet hakkında mı konuşuyorsunuz? Peki oyuncularımızı ve antrenörlerimizi korumamıza ve 7/24 sizin için oynamamasına ne dersiniz? Evet, seninle konuşuyorum Paolo Dal Pino. Dünyadaki herkes Inter - Juventus veya herhangi bir takımın hayranı olmayabilir, insanlar yeter ki güvende olsun." şeklinde konuştu.