Inter, Conte'yi resmen açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörlük görevine Antonio Conte'nin getirildiğini resmen açıkladı.

CONTE'DEN İLK AÇIKLAMA

Antonio Conte yaptığı ilk açıklamada "Hayatımda yeni bölüm başladı. Çok heyecanlıyım. Başkan ve yöneticilerin bana olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Projenin ciddiyeti ve yönetimin hırsı için Inter'i seçtim" ifadelerini kullandım.

Inter'de Luciano Spalletti'nin yerine takımın başına geçen 49 yaşındaki Conte, Juventus ile üç, Chelsea ile de bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2017 yazında takımın başına geçen Spalletti yönetimindeki Inter, iki sezonda da ligi dördüncü sırada tamamlamıştı. (Sporx)