06 Aralık 2018, 21:09
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Inter'in Arjantinli Oyuncusu Lautaro Martinez, Milano'da Bisikletli Bir Kadına Çarptı

Inter

Inter'in genç oyuncusu Lautaro Martinez, araba kazasında 37 yaşındaki bir kadını yaralarken kendisi kazadan yara almadan kurtuldu.

Inter'de oynayan santrfor Lautaro Martinez, İtalya'da araba kazası yaptı. Kazada 37 yaşındaki bir kadın yaralanırken, Arjantinli oyuncu yara almadı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Martinez, öğleden sonra Milan'da lüks otomobiliyle bir kaza geçirdi. Kazada bisikletli bir kadın yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi. 21 yaşındaki futbolcu ise yara almadan kurtuldu. Polis kazayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

9 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 9 maçta 2 gol attı.

(Goal)

Milan,La Gazzetta dello Sport,İtalya
06 Aralık 2018 Perşembe 21:09



YORUMLAR (2)
FAKİR: hevla yicekmiyiz acaba.
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PORSHE: ARABA DEĞİL O UÇAK
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