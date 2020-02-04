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Inter'in yıldızı Martinez'in sevgilisine bir bakan bir daha bakıyor!

Inter'in Arjantinli yıldız oyuncusu Lautaro Martinez'in sevgilisi Wag Agustina Gandolfo, güzelliğiyle büyülüyor.

04.02.2020 22:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:24

Inter'de forma giyen golcü oyuncu Lautaro Martinez'in futbol hayatının dışında aşk hayatı da yolunda gidiyor. Yıldız oyuncu, model sevgilisi Wag Agustina Gandolfo ile birlikte mutlu bir ilişki yaşıyor. Gandolfo da güzelliğiyle taraflı tarafsız herkesi büyülüyor.

İKİLİYİ WANDA NARA TANIŞTIRDI

'de Lady Lautaro olarak bilinen seksi modelin Instagram'da 530 binden fazla takipçisi bulunuyor. 1996 doğumlu Gandolfo, Instagram hesabından genellikle bikinili pozlar paylaşıyor. Lautaro Martinez'i Wag Agustina Gandolfo ile Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın tanıştırdığı belirtiliyor.

1996 DOĞUMLU MODEL, MARTİNEZ İÇİN İTALYA'YA TAŞINDI

Gandolfo, 1996 yılında Arjantin'in Mendoza şahrinde doğdu. Ülkesinde İşletme yönetimi okuyan 24 yaşındaki model, Lautaro Martinez ile tanıştıktan sonra 'ya taşındı ve okulu bıraktı.

Inter'in yıldızı Martinez'in sevgilisine bir bakan bir daha bakıyor!

Wanda Nara, Arjantin, İtalya, Futbol, Spor


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