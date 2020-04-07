Inter, Lionel Messi’yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor

Inter'in eski efsanevi başkanı Massimo Moratti, kulübün mevcut yönetiminin Lionel Messi'yi transfer etme çalışmaları olduğunu söyledi.

İtalya 'da katıldığı radyo programında konuşan Moratti Messi konusunda Inter yönetiminin çalışması olduğunu belirterek, "Barcelona ile henüz sözleşme yenilemedi. Inter'in transferi gerçekleştirmek için bir hayali var. Bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER HAYAL DEĞİL"

Messi'nin Inter'de oynamasının gerçek olamayacak bir hayal olmadığının altını çizen Moratti yakın gelecekte buna benzer alışılmamış transfer hamlelerinin görülebileceğinin de altını çizdi.

Inter kulübünde 1995 yılında başkan olan ve şu anda Onursal Başkan olan Moratti'nin başkan olduğu dönemde kulübüne kattığı sansasyonel transferler arasında Ronaldo, Ibrahimovic, Christian Vieri, Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo gibi isimler bulunuyor.