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Inter maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya'da hızlı şekilde yayılmaya başlayan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yarın TSİ 22.45'te Napoli ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ileri bir tarihe ertelendi.

04.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:47Inter maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

'da hızlı şekilde yayılmaya başlayan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yarın TSİ 22.45'te ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ileri bir tarihe ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi Birliği'nin (Serie A) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

İtalya Kupası'nda yarın akşam TSİ 22.45'te Napoli'deki San Paolo Stadyumu'nda oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşmasının ülkede hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Napoli, Inter'in evi San Siro'da oynanan kupa yarı finali ilk müsabakasında sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

İtalya'da bu akşam TSİ 22.45'te oynanması gereken Juventus ile Milan arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.



İtalya Serie A, İtalya, Napoli, Spor

Kaynak: DHA

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4.03.2020 17:28:20