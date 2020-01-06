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Inter Miami'nin Falcao ısrarı sürüyor

Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor. Inter Miami, Falcao için bir teklif daha yapacak.

06.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:10

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a büyük umutlarla gelmesine rağmen ağır sakatlık problemleriyle karşı karşıya kalan ve sadece 11 maçta görev alan Radamel Falcao bir kez daha Inter 'nin gündemine geldi.

BECKHAM ÇOK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'nin Meksikalı teknik direktör Diego Alonso ile anlaşmasının ardından bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan MLS kulübünün Chelsea'de oynayan Pedro'dan sonra M.City forması giyen David Silva'yla da masaya oturduğu belirtilirken, Beckham'ın Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'yu da çok istediği ve yeniden teklif yapacağı öğrenildi.

SON KARAR YÖNETİMİN

Daha önce Matias Pellegrini ve Carranza gibi futbolcuları kadrosuna katan Inter Miami'nin Falcao'dan vazgeçmeyeceği ifade edilirken, transferde son kararı Galatasaray yönetiminin vereceği kaydedildi.

(Akşam)

Inter Miami'nin Falcao ısrarı sürüyor

Radamel Falcao, David Beckham, Falcao, Miami, Spor


HABER YORUMLARI (10)
CİMBOM: SATIN HOCAM
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AEÇ: tabi tabi inandım bende :))))
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ADINIZI YAZINT: GS liler sevinir niye tedirgin olsunlar. Adam 1 maç var 5 maç yok.
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ADSIZ CENGO: satın gitsin
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EMOXXX: iyi para veriyorlarsa hemen satın bence . . .
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7 0: biz tuzla fb gibi küçük takımlara bazen sevinsinler diye yeniliriz
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GSLİ: biz fb tuzla gibi küçük takımlara bazen sevinsin diye yeniliriz gülüm
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GFB: sizi nasıl yendik ama 6 0
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GALA1905: GFB: siz ancak falcao, nun donunu alirsiniz.
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GFB: fenerbahçe olarak istesek biz alırız
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Spor

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