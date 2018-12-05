05 Aralık 2018, 18:14
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Inter, Ozan Kabak İçin Galatasaray'a 7.5 Milyon Euro Teklif Edecek

Inter, Ozan Kabak İçin Galatasaray

İtalya ligi ekiplerinden Inter, Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak için 7.5 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'da genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'daki dev takımların dikkatini çeken Ozan Kabak için en ciddi adaylardan olan Inter, teklifini belirledi. İtalyna Tuttosport'un haberine göre Inter, Ozan Kabak için Galatasaray'a 7.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

MANCHESTER CİTY VE ATLETİCO MADRİD DE İLGİLENİYOR

İtalyanlar, 18 yaşındaki stoperle Inter'in dışında Manchester City ve Atletico Madrid'in de ilgilendiğini belirtti. Bu sezon Fatih Terim'in gözdeleri arasına giren Ozan Kabak için, Galatasaray'ın en az 20 milyon euro teklifi değerlendireceği iddia edilmişti.

(Sporx)

Manchester City,Avrupa,Galatasaray,Ozan Kabak
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:14



YORUMLAR (4)
OÇİBASBY: 20m mi :D ulan parayı görmeyin cinconlular hemen dönüyosunuz
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ALİ: 10 m yüzde 20 paya satın aç fiko gibi yapmayın vida gibi patlar
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GSLİ: 20m çok
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FENERLİ: Helal çocuğa harbi yetenekli inşallah başarılı olur....
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