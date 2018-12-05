Inter, Ozan Kabak İçin Galatasaray'a 7.5 Milyon Euro Teklif Edecek

Galatasaray'da genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'daki dev takımların dikkatini çeken Ozan Kabak için en ciddi adaylardan olan Inter, teklifini belirledi. İtalyna Tuttosport'un haberine göre Inter, Ozan Kabak için Galatasaray'a 7.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

MANCHESTER CİTY VE ATLETİCO MADRİD DE İLGİLENİYOR

İtalyanlar, 18 yaşındaki stoperle Inter'in dışında Manchester City ve Atletico Madrid'in de ilgilendiğini belirtti. Bu sezon Fatih Terim'in gözdeleri arasına giren Ozan Kabak için, Galatasaray'ın en az 20 milyon euro teklifi değerlendireceği iddia edilmişti.

(Sporx)