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Inter ve Milan'nın 650 milyon euroluk çılgın projesi!

İki İtalyan kulübü Inter ve Milan maçlarını aynı statta oynuyorlar. İki dev San Siro'nun yenilenmesi için harekete geçti. Yaklaşık 650 milyon euroluk (4 milyar TL) çılgın projenin 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

27.09.2019 10:00

Aynı stadı kullanan İtalya'nın 2 devi Inter ve Milan kulüpleri bu kez stat yenilemesi konusunda işbirliğine imza atıyor. San Siro'nun yerine yeni bir stadyum yapılması için iki İtalyan devi harekete geçti.

Inter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iki projeyi kamuoyuna sundu. Yaklaşık 650 milyon euroya (4 milyar TL) mal olması beklenen projenin detayları belli olmaya başladı.

Yeni stadyum projesi 60.000 kişilik olarak planlandı. Bilindiği üzere hali hazırda kullanılan San Siro'nun kapasitesi yaklaşık 80 bin kişilik.

Oluşturulan planda yapılacak stadyumun yapımıyla ilgili fizibilite raporu belediyeye sunuldu. Proje yapımının 3 yıl sürmesi bekleniyor.

Milan başkanı Paolo Scaroni projeyle ilgili olarak, "Milan ve Inter 70 yılı aşkın bir süredir San Siro'yu paylaşıyor. Bu projenin gücü de iki takımın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Yeni stadyum sayesinde 3.500 kişiden fazla insana iş olanağı ve şehir halkına yeni spor-etkinlik alanları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Inter ve Milan'nın 650 milyon euroluk çılgın projesi!

Milan, Spor

YORUMLAR(1)
TAM 35:Helal olsun Türkiye''de olmayan spor dostluğunu birlikteliğini ortak bir şekilde yürütebiliyorlar. Bizim ülkemizde nerede böyle projeler beraberlikler. .
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