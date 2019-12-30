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İnteraktif konsepti ile 500 bin TL ödül dağıtacak

Mobil canlı bilgi yarışması Hadi, yeni yıla canlı interaktif karar yarışması konseptiyle girmeye hazırlanıyor.

30.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:41 İnteraktif konsepti ile 500 bin TL ödül dağıtacak
Mobil canlı bilgi yarışması Hadi, yeni yıla canlı interaktif karar yarışması konseptiyle girmeye hazırlanıyor. Yarışmada 500 bin TL dağıtılacağı açıklandı.

Canlı, mobil, para ödüllü bilgi yarışması Hadi, 2019'u farklı yarışma konseptiyle kapatıyor. Üye sayısının 9 milyonu aştığı, bugüne kadar milyonlarca TL ödül dağıttığı ve 'Yılın Girişimi' dahil birçok ödüle layık görülen mobil yarışma, 31 akşamı saat 20: 30'da düzenleyeceği "Hadi Kontrol Sende" ile mobil bilgi yarışması konseptine interaktif bir boyut kazandıracak.

Hadi'nin sevilen sunucusu Cem Avnayim, yılbaşı gecesi düzenlenen Hadi Kontrol Sende'de ne zamandır gizliden hoşlandığı Banu ile yeni bir aşka yelken açmaya çalışacak. Bunu başarıp başaramayacağı ise tamamen Hadicilerin tercihlerine bağlı olacak. Bir yandan Cem'in vereceği yanıtlara, giyeceği kıyafetlere ve atacağı tüm adımlara karar veren yarışmacılar bir yandan da bilgilerini konuşturarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Rekor ödül 500 bin TL

İnteraktif bir şekilde mobil yarışmanın bir parçası olacak yarışmacıları 500 bin TL'lik rekor ödül bekliyor. - İSTANBUL

Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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