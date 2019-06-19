19.06.2019 16:09
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Intercem Konferansı 25 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

Intercem Konferansı 25 Haziran

Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren Intercem Konferansı'nın 100'üncüsüne 25 Haziran'da İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren Intercem Konferansı'nın 100'üncüsüne 25 Haziran'da İstanbul'da ev sahipliği yapacak.
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) işbirliğiyle Türkiye'ye getirilen Intercem Konferansı'na, 34 ülkeden 400 sektör temsilcisi katılacak.
Açılış konuşmalarını TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ile TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'nin yapacağı konferansta ana konuşmacı da mimar Murat Tabanlıoğlu olacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkiye, İstanbul, Ekonomi

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