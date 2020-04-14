Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Intercity, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 150 araç tahsis etti

Araç kiralama şirketi Intercity, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 150 araç tahsis etti.

14.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:08
Intercity, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 150 araç tahsis etti
Araç kiralama şirketi Intercity, tüm dünyada ve Türkiye 'de etkisi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 150 araç tahsis etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kovid-19 salgınına karşı ülke olarak hep beraber mücadele etmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ak, "Intercity olarak sürecin en başından bu yana elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Şimdi de Vefa Destek Grubu gibi ülke genelinde koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza hizmet götüren bir oluşuma 150 araçlık destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağına inancımız tam. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, tedavi sürecindekilerin ise en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum." değerlendirmeye bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye, Araç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Intercity, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 150 araç tahsis etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: TİKA'dan Sırbistan'da maske ve dezenfektan üretimi projesine destek - Haber 18:44: Ufuk Beydemir'in "N'aber" klibinde evden çıkmayan hayranları yer aldı - Haber 18:43: Başkan Aşgın'dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı - Haber 18:41: Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler