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İnternet balonları Afrika'da uçmaya hazırlanıyor

Google'ın kardeş şirketi Loon'un yürüttüğü internet balonu projesinin yakın zamanda Kenya'da hizmete başlayacağı belirtildi.

11.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:42İnternet balonları Afrika'da uçmaya hazırlanıyor
'ın kardeş şirketi Loon'un yürüttüğü internet balonu projesinin yakın zamanda 'da hizmete başlayacağı belirtildi.
The PML Daily'nin haberine göre, Loon ve Uganda Sivil Havacılık İdaresi arasında şirketin Uganda hava sahasını kullanmasına izin verilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.
Telkom Kenya operatörüyle yaptığı anlaşma sonrası Kenya'da altyapıyı kurmaya başlayan Loon'un, Uganda hava sahasına erişim sağlamasıyla balonların Kenya kırsalında yakında hizmete gireceği belirtildi.
Kenya'nın bazı kesimlerine internet hizmeti sunmak için Uganda hava sahasını kullanacak olan Loon balonları, ülkenin üzerinden her geçişi için Uganda hükümetine vergi ödeyecek.
Ugandalı yetkililerin aktardığına göre, Kenya'da ticari faaliyetlerine başlayan şirket, Ugandalı operatörlerle anlaşması ve yasal izinlerin tamamlanması halinde daha sonra bu ülkede de hizmete başlayacak.
Güneş enerjisiyle çalışan ve kırsal nüfusa ulaşmak için yüksek irtifadan uçan balonların, geçişler için havacılık kuralları gereği bazı izinleri alması gerekiyor.
Yerel operatörlerin erişilemeyen bölgeleri kapsamasını sağlayan proje, gittiği ülkelerde tekelleşmeye yol açacağı ileri sürülerek eleştirilere maruz kalıyor.
Loon balonları, 2017 yılında Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

Google, Kenya, Teknoloji

Kaynak: AA

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