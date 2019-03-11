İnternet Canlı Yayınlarını Neden Pazarlama Stratejisinin Bir Parçası Olmalı

Türkiye'nin en hızlı CDN platformunu sunan Medianova, internet canlı yayınlarının neden kurumların pazarlama stratejilerinin temelinde yer alması gerektiğine düşük maliyet, marka imajına katkı ve gerçek zamanlı katılım olanağı başlıkları ile dikkat çekiyor.

Günden güne daha çok kurum internet üzerinden canlı yayın yapmayı tercih ediyor. Birçok farklı amaçla kullanılan internet canlı yayınları, içeriğin geniş kitlelere ulaştırılması için en etkili yöntemlerden biri haline geldi. Online canlı yayınlar, izleyicilerle ve katılımcılarla etkin bir iletişim kurmanın en etkili yollarından biri olduğu gibi, dijital pazarlamanın diğer metotlarından da çok daha etkileşimli bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Araştırmalara göre, kullanıcıların yüzde 80'i metin şeklinde bir gönderi okumaktansa video izlemeyi tercih edeceğini belirtiyor. Canlı yayın izleyenlerin yüzde 67'si ise online izledikleri bir etkinliği gelecek sefer bilet alarak yerinde izlemeye daha yatkın oldukları görüşünde birleşiyor.

Türkiye'nin en hızlı CDN platformunu sunan Medianova, internet canlı yayınının neden kurumların pazarlama stratejilerinin temelinde yer alması gerektiğine düşük maliyet, marka imajına olumlu katkı ve gerçek zamanlı katılım olanağı maddeleri ile dikkat çekiyor:

Düşük maliyet

Online canlı yayın gerçekleştirmek, ofiste bir toplantı düzenlemek kadar kolaydır. Katılımcı sayısına ve farklı platformlara göre ölçeklenebilir yapısı, maliyet etkin bir çözüm sağlar. Tek ihtiyaç, stabil bir internet bağlantısı ve bir kameradır. Günümüzde birçok akıllı telefonun kamerası bile internet canlı yayınları için yeterli görüntü kalitesi sağlar.

Marka imajına katkı

Hedef kitlenin marka ile doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak, olumlu bir imaj elde edilmesine yardımcı olur. Doğru seviyede bilgi sağlanırsa, hedef kitlenin markaya olan güveninin ve sadakatinin artması yolunda önemli bir adım atılmış olur.

Gerçek zamanlı katılım

Diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, canlı yayın, gerçek zamanlı etkileşimi gerçekten ölçmenin ve içeriğinizin etkili olup olmadığını ölçmenin tek yoludur. İzleyicilerinizi içeriğinizi görüntülemeye teşvik eder ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğiyle ilgili harekete geçmeyi sağlar. Pazarlama stratejinizin zaman içinde nasıl gelişebileceğini daha iyi anlamak için canlı yayınlardan toplanan verileri kullanmak son derece faydalıdır.

Medianova, etkili bir online canlı yayın yapmak isteyenler için ipuçlarını ise şu şekilde sıralıyor:

Değer sağlayın

Konuşmacı, mesleki tecrübesiyle edindiği değerli içgörüleri izleyenlere aktarmalıdır. Örneğin, bir teknoloji uzmanı konuşuyorsa, Nesnelerin İnterneti veya yapay zeka gibi güncel teknolojilerdeki gelişmeler hakkında değerli bilgiler aktarabilir. Bunu doğru şekilde uygulamak için mutlaka önceden bir planlama yapılmış olmalıdır. Bu sayede değerli ipuçlarını izleyenlerin ilgisini çekecek şekilde paylaşabilirsiniz.

Katılımı artırın

Katılımı artırmanın bir yolu, soru-cevap oturumları düzenlemektir. İzleyicilerin soru sormalarını veya çevrimiçi anketlere katkıda bulunmalarını sağlamak, etkinliği samimi bir sohbete dönüştürecektir. Sosyal medya, bunun için harika bir yoldur. Örneğin, izleyicilerin sorularını kolayca yöneltebilecekleri bir #etiket kullanabilirsiniz.

Doğal ve özgün olun

Canlı yayındaki konuşmanız doğallıktan uzaksa ya da akışla ilgili sorunlar varsa, izleyicilerinizi kaybedebilirsiniz. İçeriğinizi hedef kitlenizi tanıyarak oluşturun ve akışın doğal bir biçimde ilerlemesini sağlayın.

Kaynak: Bültenler