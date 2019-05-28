İnternet dolandırıcıları yine iş başında

Eskişehir
'de internetten bulduğu numarayı arayarak buzdolabını tamir ettirmek isteyen şahıs, dolandırıcıların kurbanı oldu.
Olay, 1 Mayıs
tarihinde Gündoğdu
mahallesi Tiftikçi sokakta yaşandı. İddialara göre M.A. isimli şahıs arızalanan buzdolabını tamir ettirmek için internetten bulduğu 0850 alan kodlu numarayı aradı. M.A., ikametine gelen şüpheli E.D.'ye buzdolabını tamir etmesi için 350 lirasını verdi. Verdiği paraya rağmen buzdolabında herhangi bir arızanın giderilmediğini fark eden mağdur M.A. durumu emniyet güçlerine bildirdi. Şüpheli E.D. olayın ardından kayıplara karışırken polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Gündoğdu
, Eskişehir
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA