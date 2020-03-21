Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››İnternet erişimi yavaşlayacak mı? İşte son dakika açıklaması - Magazin

İnternet erişimi yavaşlayacak mı? İşte son dakika açıklaması

SON DAKİKA... Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), internet sağlayıcılarına acil durumlarda hizmetlerde aksama yaşanmaması için servisleri yavaşlatma hakkı içeren olanakları sağlandığını duyurdu

21.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:00
İnternet erişimi yavaşlayacak mı? İşte son dakika açıklaması

BTK'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada giderek daha da sıkılaşan tedbirler, sosyal yaşantıdaki alışkanlıkları ve internet kullanımında önemli değişimleri beraberinde getiriyor.& ;

Çin'den sonra pandeminin merkezi haline gelen Avrupa 'da bazı ülkelerde internet kullanımı yüzde 50'den fazla arttı. Kullanıcıların evde kalmaya teşvik edilmesi nedeniyle başta sabit altyapı olmak üzere mobil altyapılar dahil, tüm şebekelerde video ve oyun trafiğinde artış görülüyor.

Geçen hafta boyunca Avrupa ülkelerindeki internet servis sağlayıcıları, trafik artışının devam etmesi halinde sıkışıklık nedeniyle internet altyapısının kullanılamaz hale gelmesinden duyulan kaygıları dile getirdi.



İnternet servis sağlayıcılara yetki veren bir karar

Avrupa Birliği'nde (AB) elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan BEREC, internet trafiğindeki öngörülemeyen artış nedeniyle oluşan tıkanıklığa müdahale için internet servis sağlayıcılara yetki veren bir karar aldı.



Bu kapsamda internet servis sağlayıcılara, kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesi imkanı verildi.



Benzer şekilde sosyal medya hizmeti sağlayıcılarıyla yapılan görüşmelerde de internet trafiğindeki artışa karşı önlem olarak Youtube ve Netflix gibi platformlar Avrupa ülkelerinde görüntü kalitesini düşürme yolunu seçti.



Türkiye 'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında elektronik haberleşme sektöründe hizmetlerin sürekliliğinin devam etmesi için BTK de kararlar aldı. Operatörlere, trafik yönetimi, güvenlik, personel yedekliliği ve müşterilerle etkileşim gerektiren durumlardaki sağlık risklerine kadar alınması gerekli önlemler bildirildi.



Türkiye'de operatörlerin durumu nasıl?

Buna göre, AB'deki önlemlerle benzer şekilde internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için operatörler acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabilecek.



Mevcut durumda trafik artışı gözlenmekle birlikte Türkiye'de operatörlerin kapasitelerinin artışı karşılayabilecek seviyede olduğu görüldü.



Açıklamada, her türlü riske karşı oluşturulan muhtemel senaryolarda alınacak önlemlerin şimdiden belirlenmesinde fayda görüldüğü kaydedildi. (Kaynak: Haber 7)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Türkiye, Avrupa, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu kalp krizinden hayatını kaybetti Magazin
Ünlü oyuncu kalp krizinden hayatını kaybetti
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı kalça dansıyla olay oldu Magazin
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı kalça dansıyla olay oldu
Korona için ’Solunumla ilgili grip’ diyen güzel oyuncuya tepki yağdı Magazin
Korona için "Solunumla ilgili grip" diyen güzel oyuncuya tepki yağdı
Koronavirüs önlemleri Diva’ya pahalıya mal oldu! Binlerce lirası gitti Magazin
Koronavirüs önlemleri Diva'ya pahalıya mal oldu! Binlerce lirası gitti
Market çıkışı görüntülenen oyuncu, yaptığıyla yağmacılara ders verdi Magazin
Market çıkışı görüntülenen oyuncu, yaptığıyla yağmacılara ders verdi
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak sevgilisiyle verdiği poz olay oldu Magazin
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak sevgilisiyle verdiği poz olay oldu
Banyosunda iç çamaşırıyla poz veren fenomene, ünlü isimden sert tepki Magazin
Banyosunda iç çamaşırıyla poz veren fenomene, ünlü isimden sert tepki
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına en anlamlı video Magazin
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına en anlamlı video

Son Dakika Magazin Haberleri

Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti - Magazin İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi geldi - Magazin İnternet erişimi yavaşlayacak mı? İşte son dakika açıklaması - Magazin İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber Almula Merter sanal akademi kuruyor - Magazin Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması - Magazin Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti - Magazin Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi - Magazin Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı - Magazin İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Magazin
Loading