İnternet Gazeteleri, Aydın Ve Özen'i Ağırladı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Soner Kılıç'ın yürüttüğü İnternet Gazeteleri Derneği yönetici ve üyeleri, yerel seçimler öncesi siyasilerle buluşma etkinliğinin ilkinde Saadet Partilileri misafir etti. Otel Altınnal'da verilen kahvaltıya adaylar ve dernek üyelerinin yanı sıra Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik ve Saadet Parti'nin il ve ilçe yöneticileri katıldı.

"Bu koca bir yalandır"

İnternet Gazeteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Soner Kılıç'ın açılış konuşmasının ardından Saadet Partisi İzmit İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, "Bazı adaylar, 'Birlikte yöneteceğiz" diyor. Bu koca bir yalandır. Biz yönetmeye talibiz" dedi.

"Borçlanma hızı, hizmetin önüne geçti"

Ahmet Özen'in konuşmasının ardından söz alan Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Türkiye'nin en borçlu belediyesinin Büyükşehir olduğunun altını çizerek, "Borçlanma hızı, hizmet hızının önüne geçti. Borçlanma hızı kadar hizmet hızı olsaydı, Umuttepe'ye Havaray ile çıkardık" diye konuştu.

"13 belediyeyi hedefledik"

İnternet Gazeteleri Derneği üyelerinin Saadet Partisi'ne 3 belediye şansı tanıdığı toplantıda söz alan İl Başkanı Nurettin Çelişk, "Biz üç belediye değil, 13 belediyenin tamamını kazanmayı hedefledik.31 Mart akşamı Allah'ın izniyle bunu hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Soruları içtenlikle yanıtladılar

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın ve İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, kahvaltılı toplantının son bölümünde, gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

Kaynak: Bültenler