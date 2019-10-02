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İnternet ilanıyla dolandırıcılık iddiası

Kayseri'de başkasına ait iş makinesini internetten satışa çıkararak, 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 2 kişi gözaltına alındı.

02.10.2019 17:32İnternet ilanıyla dolandırıcılık iddiası
Kayseri'de başkasına ait iş makinesini internetten satışa çıkararak, 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, S.G. ile F.G. başkasına ait kepçeyi internet üzerinden 30 bin liraya satışa çıkardı.
İş makinesini satın almak için Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye gelen A.M. (62) ve V.M. (28), S.G. ve F.G. ile 13 bin lira nakit ve 17 bin lira değerinde araç vermek için anlaştı.
Noterden aracın devrini yaptıktan sonra kepçeyi almak için belirlenen adrese giden A.M. ve V.M, aracın yerinde olmadığını görünce polise başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirli ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapmak" suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.G. ile F.G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. mahkemece tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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