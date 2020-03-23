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"İnternet medyasında dönem sorumlu habercilik dönemi"

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili hassas bir süreçten geçildiğini, yazılı, görsel ve internet medyasının yapılan haber ve köşe yazılarında daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

23.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:57
İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili hassas bir süreçten geçildiğini, yazılı, görsel ve internet medyasının yapılan haber ve köşe yazılarında daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile ilgili halkın doğru bilgilendirilmesi açısından yazılı, görsel ve internet medyasına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Halkın sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine inanmayarak medyalara bu süreçte kulak verdiğinin altını çizen Mesut Demir, "Bu önemli ve hassas süreçte halkın doğru bilgilendirilmesi açısında sorumlu habercilik ilkesiyle yayın yapan medyalara ve basın mensuplarına önemli görev düşüyor. Gelen bir istihbaratın haber kaynağı ve teyit edilebilecek yetkili mecralardan alınacak bilgi sonrasında haber yapılması çok önemli. Biz medya mensuplarının yapacakları haber ya da köşe yazıları, ister istemez süreci farklı durumlara götürebilir. Meslektaşlarımın ve medya yöneticilerinin bu konuda hassas davranacaklarını ümit ediyorum" dedi.

Medya mensuplarının en doğru haber alma kaynağının Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlükleri olduğuna vurgu yapan Mesut Demir, "Bu süreçte sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı'ndan doğru bilgi akışı gelmektedir. Lakin bu süreçte başta valilikler ve İl Sağlık Müdürlükleri de bu süreçte medya mensuplarına daha düzenli bilgi yaparlarsa bilgi kirliliğine imkan vermemiş olacaklardır" şeklinde konuştu.

Bu zorlu süreçte halkı doğru bilgilendirmek için sahada mücadele veren basın mensuplarının görevlerinin zorluğuna dikkat çeken Mesut Demir, "En hassas yerlerde basın mensupları zor şartlarda görev yapmaktadır. Virüsün bulaşma ihtimaline rağmen işini yapmaya çalışan, halkı haberdar etme noktasında sahada görev yapan tüm meslektaşlarımın unutulmaması, gerekli destek ve kolaylıkların da yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bu süreçte zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğine dikkat çeken Demir, bu süreci kazasız belasız atlatmak için evde kalmanın şart olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte devletimizin aldığı kararları yerine getirmek bir vatandaşlık ve insanlık görevimiz. Korona virüse karşı mücadelenin başarılı ile sonuçlanacağını ve en az kayıpla atlatacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mesut Demir, Güncel

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