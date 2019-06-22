22.06.2019 18:02
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İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek...

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,
Yüksek Seçim Kurulu 'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bu saatten sonraki seçime ilişkin siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı abonelerimize aktarılacaktır.
YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırma saatine kadar, bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda, yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.
Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı
Kaynak: AA
İstanbul , Yüksek Seçim Kurulu , Güncel

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