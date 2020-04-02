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İnternet sitesi kurarak daha fazla kullanıcıya ulaşmanın tam vakti

Evde kalınan şu günlerde internete girme oranı Türkiye genelinde 3 kat arttı, haliyle bu durum internet sitesi kurarak daha fazla insana ulaşma fırsatını beraberinde getirdiGelişen teknoloji ve son günlerde gündemden düşmeyen korona virüsün insan hayatına girmesiyle beraber Türkiye'de...

02.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:40
İnternet sitesi kurarak daha fazla kullanıcıya ulaşmanın tam vakti
Evde kalınan şu günlerde internete girme oranı Türkiye genelinde 3 kat arttı, haliyle bu durum internet sitesi kurarak daha fazla insana ulaşma fırsatını beraberinde getirdi
Gelişen teknoloji ve son günlerde gündemden düşmeyen korona virüsün insan hayatına girmesiyle beraber Türkiye'de internet kullanımı bir anda 3 kat arttı. Bu artış, İnternet sitesi kurarak daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyenler içinde önemli bir fırsat oldu. İnternet sitesi kurmak her ne kadar zor ve meşakatli bir iş gibi görünse de, hosting firmalarından destek alarak dakikalar içinde bir internet sitesi kurabilir ve siteniz için her konuda 7/24 destek alabilirsiniz. Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, internet sitesine sahip olmak isteyenlere önemli bilgiler verdi. İlk olarak kurulum kolaylığından bahseden Çakı, "internet sitesi sahibi olmak isteyen bir kişi öncelikle ne tür bir site oluşturmak istediğine karar verecek ve ardından internetten araştırma yaparak bir hosting firması ile temasa geçecek. Site kurmak isteyen birinin yapacağı tek şey ise bu, çünkü bu aşamaya geldikten sonra bir kaç dakika içinde siteleri hazır hale gelecek. Tabi ki hizmetler sadece bununla sınırlı değil, sadece bir kaç dakika süren kurulum sonrasında uzman ekipler 7/24 destek verecektir" ifadelerini kullandı.
CPANEL İLE KULLANIM KOLAYLIĞI
Cpanel kullanımı ile ilgili bilgiler veren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, hosting hizmeti alanların, bu hizmetten faydalanırken en büyük yardımcılarından biri olan Cpanel'in kullanım kolaylığına dikkat çekti. Çakı, Cpanel'i Linux sunucularda hosting müşterilerinin, webmasterların işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarına olanak sağlayan, popüler, lisans gerektiren bir web hosting kontrol paneli uygulaması olarak tanımladıklarını belirterek "Bu uygulama nasıl ki bilgisayarınızda masaüstünüz ve menüleriniz varsa, hosting hizmetindeki Cpaneli de böyle düşünebiliriz. Cpaneli, bilgisayarınızda masa üstünü kullanır gibi kullanabilirsiniz. Cpanele ilk girdiğinizde birçok resim ve altında yazılar göreceksiniz. Bu resim ve yazılara tıklayarak işlem içeriklerine ulaşabilecek ve kullanım kolaylığını hissedeceksiniz" dedi.
"E-POSTA LİSTELERİ OLUŞTURABİLİR VE MX KAYITLARINIZI YÖNETEBİLİRSİNİZ"
Özellikle Cpanel hizmeti ile birlikte e-posta hesabı ekleyip silebileceğini aktaran Çakı şunları söyledi: "webmail kullanabilecek, otomatik cevaplayıcı oluşturabilecek, e-posta filtreleyebilecek, e-posta kısaltabilecek, e-mail domain yönlendirebilecek, e-postalarınızı izleyebilip, e-posta listeleri oluşturabilir ve MX kayıtlarınızı yönetebilirsiniz. Bunun dışında Cpanel şifrenizi değiştirebilir, FTP hesaplarınızı yönetebilir, disk ve transfer kullanımınızı görüntüleyebilir, online dosya yöneticisiyle tüm dosya işlemlerinizi yapabilir, web korumasıyla dosyalarınızı koruyabilir, hata sayfalarınızı özelleştirebilir, alt alan adlarınızı yönetebilir, adres yönlendirmeleri yapabilir, Mysql veritabanları ekleyip silebilir ve Phpmyadmin ile bunları tam olarak yönetebilir, sitenize girmesini istemediğiniz IP'leri engelleyebilirsiniz."
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İnternet sitesi kurarak daha fazla kullanıcıya ulaşmanın tam vakti - Haberler

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