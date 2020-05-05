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İnternet sitesi üzerinden köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon

İnternet sitesi üzerinden köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon KONYA'da, köpek dövüşleri düzenleyen ve oynayan 10 kişi yakalandı.

05.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:48
İnternet sitesi üzerinden köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon KONYA'da, köpek dövüşleri düzenleyen ve oynayan 10 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün kurdukları internet sitesi üzerinden köpek dövüşleri düzenleyip, köpeklerini dövüştürmek isteyenlerden para aldıkları saptandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden bahisle, köpek dövüşü düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikle Cihanbeyli, Ilgın, Akşehir ilçeleri ve kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda aralarında internet sitesi kurarak, köpek dövüşü organize eden Ali Ç., Volkan O. ve Murat A.'nın da bulunduğu 10 kişi yakalandı. 3 şüphelinin internet sitesi üzerinden tarih ve yer bildirip, köpeklerini dövüştürmek isteyenlerden para aldığı, dövüşü kazanan köpeğin sahibini ise para ya da altın ile ödüllendirdikleri ortaya çıktı.
Site yöneticileri hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatılırken, 10 kişiye toplam 47 bin 760 TL para cezası uygulandı.
Operasyonda ele geçirilen yaralı bir köpek ise barınağa götürülerek tedaviye alındı. İnternet sitesi üzerinden köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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