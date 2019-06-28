28.06.2019 13:32
Haberler » Dünya » Haber

İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu

İngiltere'de ekstra para kazanmak için internet üzerinden cinsel ilişkiye giren bir kadının, karşısındaki adamın "tehlikeli ve aşağılayıcı" isteklerini yerine getirmeye çalışırken boğularak öldüğü ortaya çıktı.

İngiltere 'de 21 yaşındaki genç bir kadın, cinsel fantezi sırasında kendini boğarak öldürdü.

Öğrenme güçlüğü olan insanlara insanlara yardım eden 21 yaşındaki Hope Barden, 45 yaşındaki sapkın Jerome Dangar ile internet üzerinden cinsel ilişkiye giriyordu.

15 Mart 2018'de yaşanan olayda Dangar evinde webcam'in önünde duran Barden'dan kendini boğmasını istedi, bunun için de genç kadına para ödedi.

Polis , üç ay süren ilişkilerinde Dangar'ın Barden'dan tehlikeli cinsel davranışlar sergilemeye teşvik ettiğini açıkladı.

Ancak Jerome Dangar hakkında başlatılan soruşturma, sapkın adamın 15 Nisan'da hapishanedeki hücresinde ölü bulunmasıyla düşmüştü.

Yetkililer, Dangar'ın Barden'ın tehlikede olduğunu fark etmesine karşın acil servis ekiplerine haber vermediğini ifade etti.

İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu
Dünya

Son Dakika Haberleri
13:52 Rahip Brunson: Türklerin Hristiyanlığa ilgisi 15 Temmuz sonrası arttı
13:32 İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu
13:24 Karnından vurulan 5 aylık hamile kadın, ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak
13:22 Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi
13:13 Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı
13:07 Türkiye'ye bu yıl gelen turist sayısı yüzde 11 arttı
13:04 Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı