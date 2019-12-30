İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

İşte Süper Lig'de ilk yarının en'leri

İstatistiklerde en iyi Sivasspor, en kötü Kayserispor

Fenerbahçe evinde gol olup yağdı

Galatasaray'da Muslera etkisi

Başakşehir ligde 15 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş en çok kart gören takım

Gol ve asist krallığında zirve paylaşıldı

Tecrübeli hakemlere daha sık görev verildi

Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarı sona erdi. Topladığı 37 puanla yarışın ilk bölümünü zirvede tamamlayan Demir Grup Sivasspor lige damga vururken, Medipol Başakşehir 33, Trabzonspor 32, Fenerbahçe 31, Beşiktaş 30, Alanyaspor 29 ve Galatasaray 27 puanla lideri takip etti.

Süper Lig'de ilk yarıyı liderlik koltuğunda bitiren Demir Grup Sivasspor, başarılı istatistikleriyle dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar en çok gol atan, en az mağlup olan, en çok galibiyet alan, iç sahada en başarılı, dış sahada en çok gol atan takım olarak birçok istatistikte ilk basamakta yer aldı.

İSTATİSTİKLERDE EN İYİ SİVASSPOR, EN KÖTÜ KAYSERİSPOR

Süper Lig'de ilk yarıyı 37 puanla lider kapatan Demir Grup Sivasspor, 35 golle en çok gol atan takım unvanını Trabzonspor ile paylaşırken, aynı zamanda 2 yenilgiyle de Medipol Başakşehir ile birlikte en az mağlup olan takım. Sahadan 11 kez 3 puanla ayrılan Sivas ekibi, en çok galibiyet alan takım olarak da zirvede yer alırken, 16 golle de dış sahada en çok gol atan takım unvanını Gençlerbirliği ile paylaştı.

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar 9 müsabakada 19 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü ve iç sahada oynadığı maçlarda 25 puan topladı.

İlk yarı sonunda 10 puan ile ligde son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor ise çizdiği başarısız grafikle en kötü istatistiğe imza atan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 42 golle kalesinde en çok gol gören, 2 galibiyetle en az 3 puan alan, 11 yenilgiyle en çok mağlup olan ve dış sahada galibiyet alamayan takım oldu.

FENERBAHÇE EVİNDE GOL OLUP YAĞDI

Süper Lig'in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans gösteren Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si, sahasında oynadığı mücadelelerde attığı 24 gol ile sezonun ilk yarısında iç sahada en çok gol atan takım unvanının sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 8 maçta rakip kalelere 24 gol bıraktı, kalesinde ise 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile berabere kalırken, Beşiktaş'ı mağlup etti ve Kadıköy'de oynadığı büyük maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

GALATASARAY'DA MUSLERA ETKİSİ

2019-2020 sezonuna son 2 yılın lig şampiyonu olarak ve yaptığı transferlerle iddialı başlayan Galatasaray ise topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray'ın kalesinde bu sezon 8'inci sezonunu yaşayan Fernando Muslera, 16 karşılaşmada 14 gol yerken, yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılıların en az gol yiyen takım olmasında büyük rol oynadı.

BAŞAKŞEHİR LİGDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde Medipol Başakşehir ise 15 maç ile bu sezonun en uzun süre namağlup unvanını taşıyan takımı olarak dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler sezonun ilk iki haftasında üst üstte aldığı mağlubiyetlerden sonra ligde yenilgi yüzü görmedi. İstanbul ekibi, ilk yarıda topladığı 33 puan ile de lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan arkasında 2'nci sırada yer aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, 2 yenilgiyle ligde Demir Grup Sivasspor ile birlikte en az mağlup olan iki takımdan biri oldu, aynı zamanda dış sahada topladığı 15 puan ile ligin ilk yarısında 'en başarılı 3 dış saha takımından biri' unvanını elde etti. Başakşehir ile birlikte Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor da dış sahada 15'er puan topladı ve bu istatistikte zirveye ortak oldu.

BEŞİKTAŞ EN ÇOK KART GÖREN TAKIM

Süper Lig'de geride kalan ilk yarıda Beşiktaş, 53 kart ile en çok kart gören takım oldu. Siyah-beyazlılar aynı zamanda Kasımpaşa ile birlikte 50 sarı ile en çok sarı kart gören takım olarak da dikkat çekti. İlk yarının en çok kırmızı kart gören takımı ise 6 kırmızı ile Gençlerbirliği. Ligde en az kart gören takım ise 30 kart ile Medipol Başakşehir oldu.

GOL KRALLIĞI VE ASİST KRALLIĞINDA ZİRVE PAYLAŞILDI

İlk yarıda Süper Lig'in en golcü isimleri Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ve Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth oldu. Asist krallığında ise Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Beşiktaşlı Caner Erkin zirveyi paylaştı.

Cisse ve Sörloth gol krallığında 12'şer golle zirvede yer alırken, bu iki ismi 11 golle Gençlerbirliği'nin Rumen forveti Stancu, 10'er golle Fenerbahçeli Vedat Muriç ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic takip etti.

Asist krallığında ise Visca ve Caner 7'şer asistle zirveyi paylaştı, onları 6 asistle Yeni Malatyasporlu Guilherme ve 5'er asistli 7 isim; Kruse, Kayode, Emre Kılınç, Fernandes, Ljajic, Ömer Bayram, Hajradinovic izledi.

TECRÜBELİ HAKEMLERE DAHA SIK GÖREV VERİLDİ

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçlarda daha çok tecrübeli hakemler tercih edildi. Ligin en tecrübeli hakemlerinden FIFA kokartlı Cüneyt Çakır 11 karşılaşmada görev alarak en çok maç yöneten hakem olurken, Çakır'ı 10'ar müsabakada düdük çalan Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık izledi.

Karşılaşmalarda en çok sarı kartına başvuran hakem 57 kartla Ali Palabıyık olurken, en çok kırmızı kartı ise Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler gösterdi. İki hakem 5'er kez kırmızı karta başvurdu. Bitigen ve Meler aynı zamanda 5'er kez beyaz noktayı işaret ederek en çok penaltı kararı veren hakemler olarak da dikkat çekti.

Ligin ilk yarısında en az sarı kartına başvuran hakem ise 7 kartla Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

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Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu

Ozan önemli katkı sağladı

Vedat gol krallığında ilk yarıda geride kaldı

Savunma önemli puan kayıplarına yol açtı

İç sahada en çok golü kaydetti

Kamp çalışmaları başlıyor

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig 2019-20 sezonunun ilk devresi geride kalırken Fenerbahçe topladığı 31 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sene ilk yarıyı küme düşme hattında 17'nci sırada 16 puanla tamamlarken bu sene başarılı bir ivme yakaladı. İlk yarıda rakip fileleri 34 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde 21 gole ise müdahale edemedi. İnişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan Fenerbahçe, ikinci yarının hesaplarını yaparken ilk 6 hafta oynanacak maçlara dikkat edecek. Kamp çalışmaları boyunca buna dikkat edecek olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda emin adım atmak için ikinci yarının ilk 6 haftasında oynayacağı; Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında galip gelmek veya puan kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Fenerbahçe'nin bu maçlardan sonra evinde karşılaşacağı Galatasaray'ı yenmesi durumunda önemli bir adım atarak yoluna devam edecek.

OZAN ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan, 2019-20 sezonunun ilk yarısında çıktığı 17 maçta başarılara önemli katkı sağladı. Yer aldığı maçlarda oyuna takıma yaptığı katkılar ile adından sürekli söz ettiren Ozan Tufan, 2 gol kaydedip, 3 gole de asist yapma başarısı gösterdi. Geride kalan sezonların dışında yeniden bir dönüş sağlayan başarılı futbolcu, hem teknik heyetin hem de taraftarların alkışını topladı.

VEDAT GOL KRALLIĞINDA İLK YARIDA GERİDE KALDI

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Vedat Muriç, ilk yarıda istediğini alamadı. Kosovalı golcü futbolcu, ligde bulduğu 10 golle rakiplerinin gerisinde kaldı. Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse ile Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un 12'şer golle zirvede bulunduğu, Gençlerbirligi'nden Bogdan Stancu'nun 11 golle yer aldığı yarışta Vedat Muriç de 10 golle takibi sürdürdü.

SAVUNMA ÖNEMLİ PUAN KAYIPLARINA YOL AÇTI

Ligin ilk yarısında savunmada yaşanan sık değişiklikler önemli puan kayıplarına yol açtı. Geçtiğimiz sezon sol beke takviye yapamayan sarı-lacivertliler, bu bölgede sadece Hasan Ali Kaldırım'ın bulunması ile büyük sorun yaşadı. Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlıklar ile o bölgelere Ozan ve Nabil Dirar'ı çeken Ersun Yanal, stoperde de sıkıntılarla baş başa kaldı. Stoperde Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz ve Adil Rami arasından istikrarlı bir ikili yakalayamayan Yanal'ın imdadına ise Jailson yetişti.

İÇ SAHADA EN ÇOK GOLÜ KAYDETTİ

Süper Lig'in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, sahasında oynadığı mücadelelerde attığı 24 gol ile sezonun ilk yarısında iç sahada en çok gol atan takım unvanının da sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 8 maçta rakip kalelere 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile berabere kalırken, Beşiktaş'ı mağlup etti ve Kadıköy'de oynadığı büyük maçlardaki yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu.

KAMP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Fenerbahçe ikinci devre için hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kamp çalışmaları ile sürdürecek. Sarı-lacivertli ekip 5 Ocak'ta Antalya'da hazırlıklarına başlayacak ve 10 Ocak'ta dönecek.

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Milli voleybolcu Fatma Yıldırım: Olimpiyat elemelerinin favorilerindeniz

İSTANBUL, - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Fatma Yıldırım, "Olimpiyat elemelerinin favorilerinden biri olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Filenin Sultanları'nın 29 yaşındaki smaçörü Fatma Yıldırım, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe Opet'te forma giyen Yıldırım, milli takım için Avrupa Şampiyonası'nın çok güzel geçtiğini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. Hem atmosfer hem de başarı anlamında benim geçirdiğim en güzel turnuvalardan birisiydi. Ankara seyircisi de inanılmazdı. Aynı heyecanla, bu kez olimpiyat elemeleri için bir araya geldik" dedi.

Deneyimli sporcu, ay-yıldızlıların olimpiyat şansı için ise "Olimpiyat elemelerinde ev sahibi değiliz ancak bunun çok fazla bir önemi yok. Olimpiyatlar, bir sporcu için en üst seviye demek. Olimpiyat elemelerinin favorilerinden biri olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü rakiplerimiz var fakat hepsi daha önce oynadığımız ve bildiğimiz rakipler. Olimpiyat elemelerindeki karşılaşmalarda farklı bir atmosfer olacak. Her takım olimpiyatlara gidebilmek için ekstra motivasyonla sahada yer alacak" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaşayan Türklere çağrıda bulunan Fatma Yıldırım, "Hollanda'da çok fazla Türk yaşadığını biliyoruz. Bizleri yalnız bırakmamalarını ve desteklemelerini istiyoruz. Onların bizlere vereceği destek, olimpiyat yolunda bizi daha fazla motive edecektir" diye konuştu.

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Antalyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - SÜPER Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, oynadığı son 10 maçta, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu. Devreyi farklı Galatasaray mağlubiyetiyle tamamlayan kırmızı beyazlıların ligde 10 haftadır galibiyet yüzü görmedi. Antalyaspor son 10 maçta, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda 3 puan kazanamayan kırmızı beyazlılar, 8'inci haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9'uncu hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10'uncu hafta Beşiktaş'a 2-1, 11'inci hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, 13'üncü hafta Medipol Başakşehir'e 2-0, 14'üncü Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Kırmızı beyazlılar 15'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere, 16'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Antalyaspor, devrenin son maçında da Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu.

Antalyaspor, devreyi 14 puanla 16'ncı sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılar 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.