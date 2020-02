İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: Hukuk mücadelemizi vereceğiz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken, müdahale etmek isteyen Kadir Şeker'in (20) bıçakla öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) babası Cengiz Duran (52), "Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya 'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖĞRENCİNİN ELİNDE BIÇAK DEĞİL KALEM OLMASI LAZIM'

Olayın ardından adliye işlemleri için Konya'ya gelen, Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, yaşananları anlattı. Baba Duran, "Kadir 20, benim oğlum 32 yaşındaydı. Kadir tıp öğrencisi olacakmış, hayalleri varmış. Benim oğlumun hayattan beklentisi yoktu. Sadece kardeşi Niyazi Remzi Duran'ı futbolcu yapmak istiyordu. Sosyal medyada Kadir 'kahraman' ilan edildi. Ellerinden gelse oğlumu mezardan çıkarıp cezaevine koyacaklar. Bunlar hiç evlat acısı çekmemişler. Vicdan, merhamet kalmamış. Bu olay komple tesadüf. Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Tıp öğrencisinin elinde kalem olması lazım, bıçak mı olması lazım? Benim oğlum her yerde 'terörist' ilan edildi. Oğlumun 19 suç kaydı varmış. Buna devlet karar verir, millet veremez ki" diye konuştu.

'HUKUK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ'

Kadir Şeker'in olay yerine elinde bıçakla geldiğini ileri süren Cengiz Duran, "Oğlum eşi ile tartışıyormuş. Çocuk yanlarına gelmiş, 'Kadına neden eziyet ediyorsun' demiş. Kadın da 'O benim eşim, tartışıyoruz' demiş. O an da bıçağı çıkarmış. Oğlum da alkollüymüş, 'Buradan git. O benim hanımım oluyor' demiş. Çocukla ufak bir boğuşma oluyor. Boğuşma anında kalbine bıçak geliyor. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.

KARDEŞ DURAN: MEZARDAN ÇIKARIP HAPSE KOYACAKLAR

Ağabeyinin geçmişiyle yargılanmaması gerektiğini belirten Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise "Kimseyi geçmişi ile yargılayamayız. Ağabeyim ne yaptıysa kendine yaptı geçmişte. Kimseye bir şey yapmadı. Öyle bir şey yaptılar ki abime, utanmasalar mezardan çıkartıp hapse koyacaklar. Sonuç olarak bir can gitti. Kadir'in kendisi için hayalleri vardı. Ağabeyimin o hayalleri bile yoktu. Ağabeyimin tek hayali, beni futbolcu olarak görmekti. Acımızı bile yaşayamadık. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Neden direkt kalbinden bıçakladı? Polisi de arayabilirdi. Kadir Şeker, 1 kişinin değil 5 kişinin katilidir. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Her şey detaylı bir şekilde ortaya çıktığında tüm Türkiye ağabeyimden özür dileyecek, bizden özür dileyecekler. Pişman olacağınız şeyler yapmayın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLDİ

Tolga YANIK/KONYA, -

==================

İnşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran Murat: Sanatçı olmak isterim

VAN'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Demirören Haber Ajansı muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.

Van'a 135, Saray ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Nahide Akbaşlı'nın 10 çocuğundan 6'ncısı olan Murat Akbaşlı, ortaokuldan sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı. Akbaşlı, daha sonra İstanbul'da giderek inşaatlarda çalıştı. Akbaşlı'nın 3 yıl önce inşaatta söylediği Kürtçe şarkıları, sosyal medyada 2 milyon kişi tıkladı. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dediği ve daha sonra da telefonla görüştüğü Akbaşlı'ya DHA ekibi ulaşarak, ilk röportajı yaptı.

O VİDEOSU İLE İLGİLİ DHA'YA KONUŞTU

Sosyal medyada paylaşılan o videosu ile ilgili DHA'ya konuşan Akbaşlı, "İstanbul'a çalışmaya gittim. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. 'Şarkı söyle, videoya çekeceğim' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Beni çektikten sonra sesin çok güzel dedi. Sosyal medyada bunu paylaşmayacağını söyledi. Bir yıl geçtikten sonra bu videomu sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım, benim şarkı söylediğim videoyu Youtube'da izlediklerini ve 2 milyon kişinin bu videoyu tıkladığını söyledi. Youtube girdim. Bir baktım hakikaten de benim şarkım. Bunun üzerine birçok kişi beni aradı" dedi.

ZÜLFÜ LİVANELİ ARADI

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin de sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşım yaptığını belirten Akbaşlı, "Beni aradı. Eğitim ve diğer konuda da yardımcı olacağını söyledi. 'Gel söyle sana eğitim de veririm. Masraf ne olursa ben öderim' dedi. Hayatım güzel. Bunun dışında birçok kişi aradı ama telefona bakmadım. 8'inci sınıftan sonra çobanlık yaptım. Kuzulara gittim. Bu yaştan sonra okula gidemem. İmkan verilirse sanatçı olmak isterim " diye konuştu.

OĞLUMUN SANATÇI OLMASINI İSTİYORUM

Baba Kerem Akbaşlı ise, oğlunun bir yere gelmesini çok istediğini ifade ederek, "Bu kararı kendisi verecek. İnşatta söylediği şarkı üzerine bir çok gazeteci oğlumla görüşmek için aradı. Sesi güzel olduğu için herkes arıyor. Utandığı için benim yanımda hiç şarkı söylemiyor. İnşaatta söylemiş. Sanatçı olmasını istiyorum. Benim 10 çocuğum var. 8'i kız 2 erkek. Hepsini çok seviyorum" dedi.

========================

Yasadışı bahis vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin lüks yaşamı ortaya çıktı

ADANA'da, yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp, lüks villalarda yaşayan çete üyesi 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek ve son model araçlar satın alarak harcadıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı.

Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip, ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu.

AVUKAT YALANI İLE KORKUTMUŞLAR

Çete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Paralarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan çete üyelerinin, para yatıran mağdurları avukat rolüne girip, "Bu parayı ödemezsen devlet senin yasa dışı bahis oynama suçundan peşine düşer" diyerek korkuttukları öğrenildi.

VİLLALAR KİRALAMIŞLAR

Yakalanmamak için şehir şehir gezerek, lüks villalar kiralayan şüphelilerin yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi. Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarpıp, yaralayarak kaçan taksi şoförü D.A. (Devrim Akıncı) (25) polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Taksi şoförü D.A., arızalanan otomobilini tamir için geçen 7 Şubat'ta Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki Ender Anğı'nın (24) sahibi olduğu tamirhaneye götürdü. Taksideki arıza yedek parça takılarak giderilip, D.A.'ya teslim etti. İddiaya göre, D.A., takılan parçadan memnun kalmayıp, dün tekrar tamirhaneye geldi. D.A., parçanın sökülüp geri alınmasını, ödediği işçilik parasının da geri ödenmesini istedi. Ancak, tamirhane sahibi Anğı, D.A.'nın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine D.A. ile tamirhane sahibi Anğı arasında tartışma çıktı. Tartışanın uzaması üzerine sinirlenen D.A., taksisini tamirhane sahibi Anğı ve çalışanları Hüseyin Irmak ve (24) ve Serkan Gürbüzer'in (18) üzerine sürdü. D.A.'nın taksisiyle çarptığı tamirhane sahibi Anğı yaralandı. Irmak ve Gürbüzer ise son anda kaçarak yara almadan kurtuldu. Anğı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ayakta tedavi edildi. Olay anı yakındaki başka bir işyerini güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis, olayın ardından taksi şoförü D.A.'yı gözaltına aldı.

İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü

OSMANİYE'de yanında kaldığı kızının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Durdane Coşkun (76), olay yerinde hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Siteleri'ndeki Zümrüt Apartmanı'nda yaşayan kızı Gülnaz Dengiz'in yanında kalan alzheimer hastası Durdane Coşkun, sabah saatlerinde balkona çıktı. Coşkun, ipe asılı olan halıları içeri almak istedi. Ancak dengesini kaybedip, 8'inci kattan beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haberi alıp gelen yakınları fenalık geçirdi. Acılı aile üyelerine, sağlık ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durdane Coşkun'un cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı

ANTALYA'da, kullanılmayan foseptik betonunun çökmesiyle üzerindeki 2 kedi, 7 metre derinliğindeki çukura düştü. Kedilerden biri, çukurdan çıkarken diğeri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta meydana geldi. Apartmana ait olan ve kullanılmayan foseptiğin üzerindeki beton parça, büyük gürültüyle çöktü. Bu sırada betonun üzerindeki 2 kedi, çukura düştü. Kedilerden biri, yukarı çıkarken, diğeri çukurda kaldı. Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, vinçle 7 metrelik kuyuya indi. Burada özel aparat ile kediyi bağlayan ekipler, çukurdan çıkarmayı başardı. Uzun süre çukurda kaldığı için ıslanan ve üşüyen kediye ilk müdahaleyi, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karabayoğlu yaptı. Yıkanan kedi, mama verildikten sonra bahçeye bırakıldı.

Kayseri'de sığırcıkların dansı

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.

Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırında bulunan 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

Prof. Dr. Sözbilir: Manisa'da sönümleme başladı, depremler bitecek

MANİSA'da, 22 Ocak'taki 5.4'lük depremin ardından, 2 bin 750 artçı şok meydana geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen sarsıntılarla ilgili yaptığı açıklamada, Soma- Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını, 3 fayın da birbirini tetikleyecek şekilde kırılmasının enerji boşalımını dağıttığı anlamına gelebileceğini söyledi. Sözbilir, ayrıca bölgede sönümlemelerin başladığını, yeni bir tetikleme olmadığı sürece, Manisa'da yaşanan bu ölçekteki depremlerin biteceğini belirtti.

Manisa, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sık sık artçılarla sarsılmaya devam etti. Sarsıntılarla ilgili bölgede oturanları rahatlatan açıklama İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Soma- Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını ve 3 fayın da birbirini tetikleyecek şekilde kırılmasının enerji boşalımını dağıttığı anlamına gelebileceğini söyleyen Sözbilir, ayrıca bölgede sönümlemelerin başladığını, yeni bir tetikleme olmadığı sürece, Manisa'da yaşanan bu ölçekteki depremlerin biteceğini belirtti. Sözbilir, "O bölgede 22 Ocak'ta yaşanan 5.4'lük büyüklükteki ana şoktan sonra, yaklaşık 2 bin 750 artçı şok oldu. Bunların hepsi fay üzerinde gerçekleşmedi. Burası üç fayın kesiştiği bir bölge. Depremlerin büyük bölümü Soma Kırkağaç ve Akhisar fayı tarafından karşılandı. Aynı zamanda Gelenbe fayı da belli depremler üretti. Ama şu anda sönümleme dönemine geçildi. Veriler onu gösteriyor. Aralarda 5'e, 4.8'e kadar varan çok sayıda deprem oldu. Şu anda sönümleme dönemi yaşanıyor. Yani bu ölçekte yaşanan depremlerin biteceği anlamına geliyor. Yeni bir tetikleme olmadığı sürece, bölgede deprem aktivitesi belli şekilde sönümlenecektir" diye konuştu.

'HENDEK TABANLI ÇALIŞMALAR YAPILMALI'

Batı Anadolu ölçeğindeki fayların çok fazla bilindiğini ve bu faylar üzerinde çok fazla çalışmadığını söyleyen Sözbilir, "Fayların gelecekte ne tür büyüklükte deprem üreteceklerini bilmek için geçmişleri ile ilgili bilgi toplamak gerekiyor. Bu da paleosismoloji (hendek) çalışması ile ortaya çıkarılabilir. Burada tabi dünya ölçeğinde yapılan çalışmalarda fayların uzunluklarıyla, üreteceği deprem büyüklüğü arasında bir ilişki var. Bu ilişkiye göre İzmir, Manisa çevresindeki fayların maksimum çıkabileceği büyüklük, 7.1 ve 7.2. 7 civarına kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Şu anda kırılan örneğin Gelenbe fayı, 6.9 şiddetine kadar deprem üretebiliyor. Soma- Kırkağaç fayı 6.8'e kadar çıkabiliyor. Akhisar fayı 6.4'e kadar çıkabiliyor. Bu fayların gelecekteki aktiviteleri ile ilgili bilgi elde edebilmek için geçmişini ortaya koymak gerekiyor. Bunun için de paleosismoloji dediğimiz, hendek tabanlı çalışmaları yapmak lazım" dedi.

'DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMALI'

Soma- Kırkağaç fayının büyük bir bölümünün kırıldığını, böylece 6.8'lik bir fayın, 5.4'lük enerjisi boşaltmış olduğunu söyleyen Sözbilir, Acilen Deprem Master Planları'nın hazırlanması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu depremler yıkıcı büyüklükte olmayan depremler. 6'ya yaklaşmadığı sürece can ve mal kaybı pek yaşanmaz. Bundan sonra ciddi ve hızlı çalışmalar yapılmalı. Türkiye ölçeğinde içerisinden diri fay geçen bütün kentlerde benzer çalışmaların yapılması lazım. Deprem Master Planı hazırlanmalı. Deprem Master Planı'nda, şehrin içindeki diri fay zonlarının haritalandırılması, bu zonlar üzerinde kalan bina stokunun ortaya çıkarılması, bu binaların iyileştirilmesi, sıvılaşma riski taşıyan bölgelerin ortaya çıkarılması, onların içinde kalan binaların iyileştirilmesi konuları yer alacak. Bu çalışmalar yapıldığında özellikle jeolojik anlamda sakıncalı olan kesimlerdeki binaların durumu, depremden önce nasıl davranış göstereceği önceden bilinebilir. Bunlar ortaya konularak binaları güçlendirmek gerekiyor."

Sevgililer Günü'nde bir dal kırmızı gül 10 liradan satılacak

ÇİÇEKÇİNİN Bayramı olarak nitelendirilen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler, bu özel güne hazırlanmak için yoğun mesai yapıyor. Türkiye'nin en çok çiçek üretiminin yapıldığı illerden biri olan İzmir'de bu sene Sevgililer Günü'nde 1,5 milyon dal gül satışı hedeflediklerini söyleyen Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Bu sene hava şartlarının iyi olması nedeniyle güller erken kesildi. Bu nedenle hedefimiz geçen seneye göre yarı yarıya düştü. Sevgililer Günü'nde İzmir'de güller dal başına 10 ila 20 TL arası fiyattan satılacak" dedi.

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan İzmir'de de çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanırken yoğun mesai yapıyor. 'Çiçekçinin Bayramı' olarak nitelendirilen bu gün öncesinde İzmir'de gerçekleşen mezata gelen çiçekçiler, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak üzere gül demetleri satın aldı. Güllerin satışı dal başına 5 TL'den yapıldı. İzmir'deki üreticiler, normalde yaklaşık 2 ay önceden budanan gülleri, bu yıl iyi giden hava şartları nedeniyle erken olgunlaşmasıyla hedeflenenden önce budayıp gülleri soğuk hava depolarında bekletmek zorunda kaldı. Bu durum nedeniyle taze gül sayısında azalma olduğunu aktaran İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Ekonomik şartların zorluğundan dolayı çiçekçiler zor günler geçiriyor. Bu özel günler bize can suyu veriyor. Bu da satışlarımızın artması konusunda yardım sağlıyor. İnternette satış yapan firmalar bize zarar veriyor. Biz hep sabrediyoruz. İnşallah bu sene de güzel satışlar olur, borçlarımızı, kira, elektrik ve su faturalarımızı ödeyebiliriz. Ama üretim hava şartlarına bağlı olduğu için bu sene biraz daha sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Geçen sene 3 milyon dal üzeri hedef koymuştuk ve hedefimize ulaşmıştık. Bu sene ancak 1,5 milyon dal hedef koyuyoruz. Yani yarı yarıya bir azalma var. Bu sene de Hollanda'dan yüklü miktarlarda ithal gül giriyor ülkeye. Geçen sene 10 milyon dal geldiyse bu sene 20 milyon dal geldi. Tabii biz her zaman yerli güllerimizin satılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Birkaç çeşit gül alan çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır şekilde yoğunluk olmasını bekliyor.

'BU SENE GÜLÜN DAL FİYATI 10- 20 TL ARASINDA DEĞİŞECEK'

Aynı zamanda bu sene hava şartlarına bağlı olarak buhar nedeniyle güllerin üzerinde düşen su damlalarının küflenme yaptığını ve üreticilerin birçok gülü satmadığını söyleyen Kış, üreticinin de zarar gördüğünü anlattı. Gül fiyatlarından bahseden Kış, "Çiçekçi dükkanları fırsatçı değildir. Senede bir defa çiçek alan insan çok pahalı olduğunu söylüyor. Aslında pahalı değil, biz de bunları açık artırmayla alıyoruz. Maliyet fiyatları yükseliyor. Yıllardır müşteriye hep aynı paraya sattık. Geçen sene gülün dal fiyatı 7.5 TL'den başlıyordu. Bu sene de 10 TL, 15 TL ve 20 TL arasında değişecek. Gül çeşitlerine göre fiyat da değişiyor. İri kanatlı ve çanakları dolgun Samuray gülü, kışın vazgeçilmez gülü Dallas gül, rengi daha açık kırmızı olan Nar gül, siyah güller olan Black Magic olmak üzere İzmir'de yetişen 4 tür var. Bir de iki senedir denenen, yazlık bir gül olan Rodos gülü var. Sevgililer Günü'nde gülden sonra kasımpatılar, kazablanka, orkide gibi çiçekler tercih ediliyor" dedi.

'BU SENE PEK HEYECAN YOK'

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin yaptığı mezata Eskişehir'den katılan çiçekçi Recep Karabakan, "Piyasa biraz durgun ve sıkıntılı. Mal çeşidini temin ediyoruz ama Sevgililer Günü için tereddütlü olmamız nedeniyle yüklü miktarda çiçek alamıyoruz. Biz gülün tanesini 10 TL'ye satacağız. Hazırlığımızı yaptık ama geçen sene ve bu sene pek heyecanımız yok" diye konuştu.

Alsancak'ta çiçekçi dükkanı sahibi olan Nihat Alkan, "Sevgililer Günü'ne hazırlıklarımız başladı. Bahçelere gidip güllerimizi ayırttık. 14 Şubat'tan bir iki gün önce dükkanımıza getireceğiz. Her geçen sene biraz daha işlerimiz düşüyor. İnternet üzerinden satış yapan firmalar işlerimizi çok böldü. Ama elimizden gelen imkanları kullanarak müşterilerimize hizmet sunacağız. O gün çok yoğun olacağı için arkadaşlarım da bana yardım edecek. En düşük gül dalı fiyatı 10 TL bu sene" dedi.

Her sene eşine gül aldığını söyleyen Fatih Erniş ise "Eşime ve kızlarıma gül alacağım. Gül fiyatları gayet uygun. Eşim her aldığımda çok mutlu oluyor. Kırmızı ve beyaz güllerden oluşan bir buket alacağım" diye konuştu.

Toprak dondu, mezar iş makinesi ile kazıldı

KARS'ta soğuk hava nedeniyle toprak dondu. Merkeze bağlı Boğazköy'de hayatını kaybeden 4 çocuk babası Yavuz Çamak'ın (50) defin işlemi için donan toprağı kazamayan köylülere İl Özel İdaresi, iş makinesi ile yardım etti.

Boğazköy'de oturan 4 engelli çocuk babası Yavuz Çamak, KOAH rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Köylüler, soğuk hava nedeniyle donan toprağı kazamayınca muhtar Şakir Uyusun'a durumu bildirdi. Muhtar Şakirn Uyusun, mezar kazılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi'nden TIR'a yüklenen kepçe köye gönderildi. Kısa süre içinde köye varan kepçe, donmuş toprağı kazdı. İş makinesinin çalışması sonucu donmuş toprak yarım saatte kazılarak mezar hazır hale getirildi.

'KEPÇEYLE BİLE DONMUŞ TOPRAK ZORLUKLA KAZINDI'

Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden köylüler, Yavuz Çamak'ın cenazesini toprağa verdi. Muhtar Şakir Uyusun, "Devletimizden, özel idareden Allah razı olsun. Mezarlıkta 1 metre 20 santim don var. Kepçe bile bu donmuş toprağı zorlukla kazıyabildi" dedi.

Kepçesiz bu mezarı kazamayacaklarını ifade eden Muhtar Uyusun, "Eskiden bizler kışın cenaze olduğu zaman araba lastikleri yakarak toprağı ısıtıp kazıyabiliyorduk. Şimdi ise ekipler gelip bize yardımcı oluyor. Zaten köyümüzde nüfus da azaldı, kimse kalmadı. Devletimizden, özel idare müdürlerimizden, personellerinden Allah razı olsun. Telefon açtık hemen gelip mezarımızı kazdılar" diye konuştu.

Rubik küplerle portre yapan Burak'ın hedefi dünya rekoru

ANTALYA'da, heykel bölümü öğrencisi Burak Deveci (26), 'pixel art' tekniğiyle çizdiği portleri rubik küplerle gerçeğe dönüştürüyor. Helikopter kazasında yaşamını yitiren basketbolcu Kobe Braynt'ın portresini yapan Deveci'nin hedefi ise 100 bin küp kullanarak yapacağı Atatürk portresiyle dünya rekoru kırmak.

Antalya'da oturan Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencisi Burak Deveci'nin, rubik küplerle yaptığı çalışmalar, beğeni topluyor. Deveci, lise yıllarındayken 'pixel art' tekniğiyle çizimler yapmaya başladı. Üniversite yıllarında bu çizimlerini rubik küplerle birleştirmeye karar veren Deveci, küplerle portreler oluşturmaya başladı. Küp üzerindeki 6 renkten 5'ini kullanan Deveci, portrelerin çizimi ve küplerle oluşturulması için ortalama 24 saat harcıyor. Burak Deveci, 500 küp kullanarak bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk, Cem Yılmaz, Münir Özkul, Kobe Braynt gibi birçok kişinin portresini yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olan 10 Kasım'da 1500 küple Atatürk portresi yapan Deveci'nin hedefi ise 100 bin küple yine Atatürk portresi yaparak dünya rekoru kırmak.

'ÇİZİMLERİMİ, RUBİK KÜPLERLE BİRLEŞTİRDİM'

Küp üzerindeki 6 renkten 5'ini kullandığını söyleyen Deveci, "Uzun süredir pixel art üzerine çizimler yapıyordum. Bir süre sonra bu çizimlerimi rubik küplerle birleştirebileceğim aklıma geldi. Pixel art tekniğiyle çizdiğim portreleri rubik küplerle yapmaya başladım. Bugüne kadar küplerle Atatürk, Münir Özkul, Cem Yılmaz gibi birçok kişinin portresini yaptım. Portreleri ortalama 500 küp kullanarak yapıyorum. Ancak 10 Kasım'da 1500 küple bir Atatürk portresi yaptım" dedi.

'BİR PORTRE 7 SAAT SÜRÜYOR'

Portreleri görenlerin şaşırdığını belirten Deveci, "Küp sayısına göre harcadığım zaman değişiyor ancak ortalama bir portreyi tamamlamam 7 saatimi alıyor. Tasarımı, çizimi ve yapımı ortalama 24 saatimi alıyor. Yapımına başlamadan önce bütün küplerin nasıl gözüktüğünü bilmem gerekiyor. Küplerin üzerinde 6 renk var, ben 5 renk ile bu portreleri yapıyorum. Yaptığım işi görenler önce şaşırıyor, ancak olumlu tepkiler alıyorum. Şimdiki hedefim 100 bin küple dünya rekorunu kırmak. Bu rekorda da Atatürk ve Türkiye ile ilgili bir portre çalışması yapmak istiyorum" diye konuştu.

İlçeye inen domuz sürüsü görüntülendi

KIŞ mevsiminin ilk kar yağışının yaşandığı Erzurum'un Olur ilçesi kırsalında 50'ye yakın yaban domuzu görüntülendi.

Erzurum'a 161 kilometre mesafede ve 1327 metre rakımda bulunan Olur ilçesi ve bağlı mahallelere kış mevsiminin ilk kar yağışı cuma ve cumartesi günleri oldu. Karadeniz iklimi özellikleri taşıyan ilçede beyaz örtü ile kaplanan kar yağışı sonrası vatandaşlar, kırsal alanda 50'ye yakın yaban domuzunu görüntüledi. İlçe merkezinden aracıyla Şalpazarı Mahallesi'ne giden Selami Koçak, dağlık araziden inen domuz sürüsünü görünce cep telefonuna kaydetti. Selami Koçak, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladığını söyledi.

TİLKİYE YİYECEK VERDİLER

Bu arada Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise vatandaşlar arazide yiyecek arayan tilkinin karnını doyordu. Yolda giderken yol kenarında bekleyen tilkiyi gören vatandaşlar, yanlarında bulunan yiyecekleri verdi. Karlı zemine bırakılan yiyecekleri yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

