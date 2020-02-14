İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Sevgililer gününe özel gülümseten kampanya

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bir manav,14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanya hazırladı. Sebze reyonundaki karnabaharların üzerine 'O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar' yazılı bir pankartla müşterilerine indirim yapan esnaf, gülümsetti.

Yeni Mahalle'de manav İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanya hazırladı. Güngör, halk arasında 'çiçek' olarak da bilinen karnabahar sebzesini esprili bir yaklaşımla satışa sundu. Güngör, dükkanında bulunan karnabahar reyonunun üzerine 'O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar' notu yazdı. Müşterilerin ilgisini çeken kampanya, görenleri gülümsetti.

Karnabaharın da bir çiçek olduğunu savunan esnaf Güngör, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptık. Bu kampanya, görenleri hem şaşırttı hem de yüzlerini güldürdü. Bazı müşteriler de kampanyaya destek vererek karnabahar satın aldı. Sevgililer Günü'nde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçekse, karnabahar da bir çiçektir. Müşterilerimiz kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Gördükleri not karşısında gülümseyerek alışveriş yaptılar" dedi. Manavdan alışveriş yapan 23 yaşındaki Lütfullah Yılmaz ise "Az önce çiçekçiden geldim. Bir buket çiçek 80 lira. Sevgililer gününe özel bende sevgilime bu çiçekten aldım. Bu çiçeğin kızartması olur, yemeği olur. Daha önce böyle bir kampanya görmemiştim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Manavdan detaylar

Karnabahardan detay görüntüler

Kampanya yazısından görüntü

Manav İsa Güngör ile röp.

Müşterilerin alışveriş yapması

Müşteriler ile röp.

Bir müşterinin eşine karnabahar hediye etmesi

Haber- Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ ÇAMELİ (Denizli),

Haber Kodu : 200214016

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Depremzede inekler, İzmir'de şifa buluyor

MERKEZ üssü Elazığ Sivrice olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, ahırları yıkılan ve enkaz altında kalan, simental ırkı 3 inek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 'Melekler Çiftliği'nde şifa buluyor. Çiftlik sahibi Sibel Çakır, "İki farklı ahırdan 3 kızımız geldi, ikisi gebe. Hem bu gebelerimizin hem de diğer kızımızın tedavisi sürüyor. İlk geldiğinde stresten yemek yemiyorlardı, en ufak bir sallantıda kafalarını gömmeye başlıyorlardı. Şimdi daha iyiler" dedi.

Geçen 24 Ocak'ta, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde, bazı binalar yıkıldı, bazılarında da ağır hasar meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 340 artçı deprem de meydana gelirken, 41 kişi hayatını kaybetti. AFAD'ın açıkladığı rakamlara göre ise, 1631 kişi çeşitli nedenlerle hastanelere başvurdu. Ancak deprem, yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiledi. Hemen hemen tüm evlerin hasar gördüğü Kırsal Çevrimtaş Mahallesi'nde, ahırları yıkılan ve enkaz altında kalan simental ırkı, 2'si gebe olan 3 inek, ekiplerin çalışması sonrasında kurtarıldı. Gebe ineklerden biri, 3 gün boyunca enkaz altında kaldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtulurken, kafatasında zedelenme meydana geldi ve boynuzları kırıldı. Aynı ahırda kalan ve biri gebe olan diğer 2 inek ise, bir gün sonra kurtarıldı. Bu iki inekten gebe olanın diz kapağı ve bileğinde kırıklar tespit edilirken, diğerinin omzunun ve diz kapağının kırıldığı belirlendi.

'EN UFAK BİR SALLANTIDA KAFALARINI GÖMMEYE BAŞLIYORLARDI'

Çeşitli sebeplerle ölümden dönen hayvanların barınağı olan Melekler Çiftliği'nin sahibi Sibel Çakır, depremzede ineklerin, Haluk Levent'in ve arkadaşlarının sponsorluğu sayesinde çiftliğe geldiğini ve bakımlarının da bu sponsorlar aracılığıyla karşılandığını belirterek, "Kızlarımız şu an gayet iyi durumda. İlk geldiklerinde stresten ötürü yemek yemiyorlardı, panik halindelerdi. En ufak bir sallantıda kafalarını gömmeye başlıyorlardı. Ancak bunlar ırkları gereği çok sakinler ve tedavilerini uygulama noktasında bizlere de zorluk çıkarmıyorlar" dedi.

'DOĞUM YAPTIKTAN SONRA DAHA İYİ YÜRÜMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Çakır, gebe olan yavrularının da şu an gayet sağlıklı olduğunu belirterek, "Gebelerimizin biri üç gün, diğeri bir gün sonra çıkarılmış ahır enkazından. Bunları önce Elazığ'da güvenli bir bölgeye naklettik, sonrasında buraya getirdik. Hepsi yavaş yavaş ayaklanmaya, yürümeye başladılar, ancak doğumlarını yaptıktan sonra daha iyi yürümelerini bekliyoruz. Atel uygulamaları yapıldı, kemiklerin güçlenmesi için gerekli egzersizler ve tıbbi müdahaleler veteriner eşliğinde yapılıyor" dedi.

Çakır, söz konusu ineklere yardım etmek isteyenlerin barınağa gönderecekleri bir balya samanın dahi değerli olduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İneklere pansuman yapılmasından görüntü

İneklerin su içmesinden görüntü

Sibel Çakır ile röportaj

Sibel Çakır'ın ineklerle ilgilenmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Haber Kodu : 200214045

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Eşinin Sevgililer Günü'nü ahırda inek sağarken kutladı

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde Abdullah Başar (62), 42 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin sevgililer gününü ahırda inek sağarken çiçek vererek kutladı.

Oltu Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Abdullah Başar, sevgililer günü sebebiyle eşi Ayfer Başar'a (61) sürpriz yaptı. İlçe merkezinde çiçekçiye giden Başar, bir buket çiçek alarak evinin yolunu tuttu. Ahırda inek sağan eşinin yanına giden Abdullah Başar yanında getirdiği çiçeği vererek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Çiçek sürprizine memnun olan Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür etti. Ayfer Başar, "Sağolsun var olsun 42 senedir aynı mutluluğu yaşıyorum. Allah muradını versin, hiçbir zaman eksikliğini vermesin" dedi.

Eşini ilk günki gibi aynı duygularla sevdiğini söyleyen Abdullah Başar, "42 senelik evliyiz. Ben eşimi her zaman gül yerine koklarım. İyi günde kötü günde hep beraber olduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Abdullah başarın çiçekçiye gelişi

-Çiçekçideki detaylar

-Ahıra gelişi ahıra girişi

-Eşi inek sağarken

-Eşine çiçek verişi

-Eşi ineği sağarken abdulla başar ineği kaşğı ile kaşıması

-Röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

Haber Kodu : 200214017

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Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor

Sosyal medyada 'Taklitman TV' olarak bilinen Mehmet Dindar, sesiyle 170 ünlü ismi taklit ediyor. Bu sayıyı artıracağını söyleyen Dindar, "200 farklı sesle yeni bir dünya rekorunu Türkiye'ye getireceğim" dedi.

6 yıl önce katılmış olduğu bir yarışma programında kendini tanıtan Mehmet Dindar, 10 yaşlarından itibaren ünlüleri taklit etmeye başladı. Gün geçtikçe kendini geliştiren ve profesyonel olarak ünlü kişileri taklit etmeye başlayan Dindar, Amerikalı bir taklitçinin yapmış olduğu 100 taklidi, 120 yaparak rekor kırdı. Daha sonra kendi rekorunu da geride bırakan Dindar, bu sayıyı 170'e çıkardı. Sosyal medya kanalı üzerinde 170'den fazla ünlü ismin taklidini yapan Dindar, sanal alemde de 'Taklitman TV' ismiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi 170 ünlü ismin taklidini yaparak takipçilerine eğlenceli anlar yaşatan Dindar, bu sayıyı 200'e çıkarmayı hedefliyor.

Yaptığı taklitlerin sayısını her geçen gün artırdığını söyleyen Mehmet Dindar, "Sosyal medyada bir kanal açtım. 1 milyona yakın abonemiz oldu. Bu şekilde taklit yapmaya başladım. İlk taklidi 13 yaşında yaptım. Binlerce kişinin karşısına çıktım. O zamanlar Avrupa Yakası çok meşhurdu. 'Gaffur' taklidi yapmıştım. Daha sonra Recep İvedik, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, gibi ünlülerin taklidiyle devam ettim" dedi.

'TAKLİTLERİN SAYISINI ARTIRACAĞIM'

Taklitlerin sayısını 200'e çıkararak yeni bir rekor kıracağını belirten Dindar, "1 adam 120 ses yapmıştım. Amerikalı bir sanatçının yaptığı 100 sesi geçerek 120 ses yaptım. Bunun üzerine bir ses daha koydum ve 170 ses yaptım. Şimdiki dünya rekoru ise 200 olarak deneyeceğim ve tüm dünyayı sallayacağız diye düşünüyorum. 200 farklı sesle yeni bir dünya rekorunu Türkiye'ye getireceğim. Önümüzdeki yıllarda kendi oluşturduğum karakterle film yapmayı hedefliyorum. Onun için uğraşıyorum. Takipçilerimiz de bizim için yol gösterici oluyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taklitlerden detaylar

-Anons

-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA,

Haber Kodu : 200214023

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Çin Ankara Büyükelçisi Li: Çin, ABD'den daha önce 'koronavirüs'ün aşısını bulacak

ÇİN'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan 'koronavirüs'e ilişkin, "ABD'liler 12 haftada bir aşı bulacaklarını ilan etti ama Çin hükümeti ABD'den daha önce bu aşıyı bulacak. Uzmanlarımız koronavirüsünde işe yarayabilecek birkaç ilaç tespit ettiler. Bu ilaçlar için denemeler yapılıyor ama işe yarayıp yaramayacağı güvenlik ve yan etkilerinin araştırılması gerekiyor. Aşı araştırmalarına da hız verildi" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 1371 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse ilişkin, ülkesinde yürütülen çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklama bulundu. Büyükelçi Li, Çin hükümetinin tüm kaynaklarını seferber ederek virüsle mücadele ettiğini, Çin'in diğer eyaletlerinden Hubei bölgesine gönderilen sağlık personeli sayısı 21 bini aştığını ifade etti. Li ayrıca, Hubei bölgesinde inşa edilen 2 hastanenin yeterli gelmemesi halinde ilave yerlerin açılacağını belirterek, virüse karşı aşı çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı. Büyükelçi Li, "ABD'liler 12 haftada bir aşı bulacaklarını ilan etti ama Çinliler ABD'lilerden bunu daha önce yapacak. Uzmanlarımız koronavirüsünde işe yarayabilecek birkaç ilaç tespit ettiler. Bu ilaçlar için denemeler yapılıyor ama işe yarayıp yaramayacağı güvenlik ve yan etkilerinin araştırılması gerekiyor. Aşı araştırmalarına da hız verildi. Çin Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre sekiz tane canlı virüs yakalandı. Canlı olarak yakalanan bu virüsler aşının bulunması için çok önemli. Bu virüsler aşı bulma çalışmalarını hızlandıracak" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyetin de Çin'de bulunduğunu kaydeden Büyükelçi Li, "Dünya Sağlık Örgütü ile hem teknolojilerin hem de bilimsel araştırmaların paylaşımı konusunda iş birliği yapılacak. Bizim aldığımız tedbirlerin diğer uluslar için de örnek olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE VAKA SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR'

Büyükelçi Li, virüse ilişkin televizyon ve sosyal medyada gerçeklikten uzak bazı bilgilerin yer aldığını, bu salgında hastaların yüzde 80'inin hastalığı hafif şekilde atlattığını belirtti. Hastalık nedeniyle ölen kişilerin çoğunlukla kronik hastalıkları olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin de zayıfladığını belirten Li, "Aldığımız güçlü tedbirler sayesinde Hubei eyaleti hariç Çin'in diğer bölgelerinde 9 gündür yeni vaka sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Dün gece 01.00 itibariyle bir gün içinde Hubei bölgesi hariç Çin'in diğer bölgelerinde 295 yeni vaka oldu. Bu verilere göre aldığımız önlemlerin etkili olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

'ÖLENLERİ ÇOĞU HUBEİ BÖLGESİNDE'

Hubei bölgesinde alınan önlemlere yenisinin eklendiğini kaydeden Li, bölgede artan vaka sayısının artışını şöyle açıkladı:

"Hubei eyaletinde durum biraz farklı. Orada 1 gün içerisinde 14 binden fazla yeni vaka oldu. Bir günde bu kadar vakanın görülmesi şaşırtıcı olabilir. Ancak Hubei'deki makamlar hastalığın teşhis kriterlerini değiştirdi. Bu kentte yaşayan vatandaşlar için testlerin sonuçları beklenmeden, eğer bazı belirtiler varsa şüpheli vaka olarak görüyoruz ve onları hemen hastaneye yatırıyoruz. Ne kadar erken tedavi sürecine başlarsanız ölüm oranı o kadar düşük oluyor, amacımız bunu yapmak. Çünkü ölenlerin çoğu Hubei bölgesinde."

'FABRİKALAR VE İŞ YERLERİ ÜRETİME YENİDEN BAŞLIYOR'

Büyükelçi Li, Çin'in önemli bir sınamadan geçtiğini belirterek, birçok iş yerinin üretime yeniden başlayacağını, çalışanların iş yerlerine geri döndüğünü bildirdi. Virüsün bir tür yarasadan çıkmış olabileceği üzerinde araştırmaların devam ettiğini kaydeden Li, "Hangi yabani hayvandan bulaştığı konusunda araştırmalar devam ediyor. Bu virüsün Çin'den ticaret amaçlı gelen ürünlerle yayılabileceği konusunda bir kanıt yok. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e yönelik bazı ülkelerin ticaret sınırlaması getirmesine karşı çıkıyor. Ne ABD, ne Fransa ne de diğer gelişmiş ülkeler herhangi bir mal ticareti sınırlaması getirmedi" dedi.

'ABD VE DİĞER ÜLKELERDEN GELEN SAMİMİ YARDIMLARA AÇIĞIZ'

Büyükelçi Li, bu salgının öldürme oranın yüzde 2 buçuk olduğunun altını çizerek, 2009 yılında ABD'de de çıkan H1N1 virüsünün öldürme oranın ise yüzde 17,4 olduğunu belirtti. Li, "Çin hükümeti tüm dünya ülkelerinden veya uluslararası örgütlerden gelen samimi yardımları olumlu karşılıyor. Eğer ABD, Çin'e yardım etmek istiyorsa biz buna pozitif bakıyoruz. Şöyle örnek vermek istiyorum; küçük bir Doğu Afrika ülkesi olan Komorlar'da bir Çin-Komoro Dostluk Vakfı büyükelçiliğimize gelerek bize yardım etmek istediğini söyledi. Yapılan bağışlar neticesinde bize 100 Euro verdiler. Miktar küçük olmasına rağmen çok güzel yankıları oldu. Bu virüsle mücadele kapsamında harcanan paraların çoğunu Çin hükümeti karşılıyor. Bizim bütün samimi ülkelerin desteğine kapımız açık" diye konuştu.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Büyükelçi Li, Hubei bölgesinde eleştirilere neden olan görev değişiklikleri için ise "Bu atamalar ile birlikte paralel olarak başka atamalarda oldu. Sadece Hubei eyaleti için değil eyaletin başkenti Vuhan kenti içinde de benzer atamalar oldu. Çin Komünist Partisi Vuhan Sekreteri de başka bir eyalete atandı. Bu kararların alınmasının nedeni salgının durumunun en iyi şekilde kontrol altına alınmasının istenmesi ve Hubei ile Vuhan'da salgına karşı zafer kazanılması" ifadelerini kullandı.

'UYARI CEZASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Vuhan kentinde virüsün ilk ortaya çıkması ile uyarıda bulunan 8 doktor hakkında uyarı cezası verilmesi ve aralarından 1 doktorun virüs nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından Çin hükümetine gelen tepkiler için ise Büyükelçi Li, şunları kaydetti:

"Erken aşamalarda 8 doktor uyarıda bulundu ve içlerinden Dr. Li Wenliang hayatını kaybetti. Ben spesifik olarak bu doktorların çok iyi doktorlar olduğunu düşünüyorum. Onlar bir doktorun yapması gereken şeyleri yaptılar. Dr. Li Wenliang hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu konular ile alakalı Çin Ulusal Denetim Komisyonu bir soruşturma heyeti Vuhan'a gönderildi. Bu olayla ilgili en kapsamlı soruşturma yapılarak adil bir sonuca varılacağına inanıyorum. Bilgi akışında bir engelleme oldu mu bir yanlışlık yapıldı mı bunların hepsi araştırılacak."

DİPLOMAT HOA WANG: BUNLAR GEREKSİZ VE AŞIRI TEPKİLER

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan diplomat Hoa Wang ise en son Aralık ayında Çin'e gittiğini belirterek, Türkiye'de ve bazı ülkelerde vatandaşların Çinli insanları görünce garip tepkiler verdiğine dikkati çekti. Hoa Wang, "Ben şahsım olarak Ankara'da böyle bir durumla karşılaşmadım. İstanbul'da yaşayan bazı Çinli arkadaşlarımdan şunları duydum; 'Az sayıda olsa da bazı taksiciler Çinlileri bindirmiyor.' Bunlar gereksiz ve aşırı tepkiler. Bunlar olunca üzülüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Büyükelçi Li röp.

Haber-Kamera: Selen YALAZ/ ANKARA,

Haber Kodu : 200214052

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3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldı

KONYA'da, yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, bir Kuran kursunda, kilitli kapıyı tekme ve omuz atarak kırıp girdikleri odadan içinde 40 lira bulunan 3 adet kumbarayı alıp, kaçtı.

Hırsızlık olayı, 8 Şubat günü Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda yaşandı. Kurs binasına giren yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, odalardan birinin kilitli olan kapısını açmaya çalıştı.

Başaramayınca da kapıyı tekme ve omuz atarak, kırdı. Odadaki çelik kasayı açamayan şüpheliler, içinde 40 lira olan 3 kumbarayı alıp, kaçtı.

Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kurs yetkililerinin bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin Ö.T., B.D. (15) ve E.K. (15) olduğunu tespit etti. Ö.T. yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüpheli aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Haber: Tolga YANIK KONYA

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Sipsi ustası Bedel'e, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü

BURDURLU sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel'e (56), 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verildi. Bedel ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel, Burdur'da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan ilk kişi olduğunu söyledi. 40 yıldır sipsi yapıp hem de çaldığını aktaran Mehmet Bedel, "Öğrenmek isteyenlere öğretiyorum. Çevremde birçok kişiye destek oldum. İki oğlum var. onlar da öğrendi. İkisi de hem yapıp, hem çalıyor. Büyük oğlum bu işi meslek olarak seçti. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalışıyor. 2018 yılında Polonya'da düzenlenen Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda yöresel çalgı 'sipsi' performansıyla birinci oldu. Küçük oğlumla bu atölyede sipsi ve kaval imalatı yapıyoruz" dedi.

Ödül öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü araştırmacılarının gelip araştırma ve çekim yaptığını kaydeden Bedel, şunları söyledi:

"Burdur ve çevresindeki tüm sipsi çalanları çektiler. Araştırma neticesinde beni de Yaşayan İnsan Hazinesı ödülüne teklif etmişler. 11 Şubat günü davet ettiler. Ankara'ya giderek Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü aldık. Bu ödülü almak benim için çok önemli. Çok mutlu oldum. Kendi kültürümüz adına da çok sevinçliyim. Bizim bu işi devam ettirmemiz, sürdürmemiz, gelecek kuşaklara aktarmamız için verilen emeklerimizin karşılığı bir ödül. Bu işi ömrümün yettiğince devam ettirmeye çalışacağım. Ne yapabilirsem elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bugüne kadar çok çeşitli ödüller aldım. Sayısız plaket ve ödül var ama bu aldığım ödül benim için en anlamlı ve değerli ödül oldu. Böyle bir ödül almak gururlandırdı."

Mehmet Bedel, bu mesleğin babadan kendisine geçtiğini belirterek, "Babam da müzik aletleri yapımcı ve icracısıydı. Ondan görerek başladım, ben de çocuklarıma öğrettim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ödüller

Mehmet Bedel Sipsi yaparken anlatımı

Detay

Sipsi çalarken

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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İş yerine tüfekle ateş açtı

KARAMAN'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, tekel bayiine gelip tüfekle ateş açıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayinin önüne gelen 1 kişi, elindeki pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Saldırgan 3 el ateş ettikten sonra kaçıp uzaklaştı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Silahla ateş açması

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN

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İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi ile Ormanlı beldesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonucu, karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, gece saatlerinde karayolunun Kürkükler köyü mevkisinde meydana geldi. İlçede etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yolun büyük bir kısmı çöktü. Karayolu ekipleri, heyelan bölgesinde yaptıkları incelemenin ardından yolu ulaşıma kapattı. Sürücüler, alternatif yol olarak köy yoluna yönlendirildi.

Köylülerden Mustafa Duysak, her gün kullandıkları yolun heyelan nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Ben ekmek satıyorum köylere. Bu yolun derhal yapılması lazım. Devrek ilçesine de buradan gidiliyor. Köy yollarından dolaşıyoruz ama oralar çok dar. 5 dakikalık yol, çok uzuyor. Daha da göçüyor yol. Hemen müdahale edilmesi lazım. Minibüsler çalışmıyor. Köylüler de bu durumdan rahatsız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Heyelan olan yol

-Yoldan detaylar

-ALınan önlem

-Mustafa Duysak ile röp.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI Zonguldak

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Köy buza döndü, şelaleler dondu

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle köy yakınlarında bulunan şelaleler, buz tuttu.

Niğde'de eksi 15 dereceyi bulan soğuk hava Ulukışla ilçesi Horoz köyünde içme suları, dere yatakları ve Kozağacı mevkisinde bulunan şelalenin donmasına neden oldu. Yöre halkı ise soğuklardan korunmak için tüm zamanını ısıtıcı başında geçiriyor. Son 10 yıldır bu şekilde soğuk yaşamadıklarını belirten köy muhtarı Kadir Yavuz, yaşamı etkileyen olumsuz hava şartlarına rağmen şelalenin donmasının köye ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Yavuz, "Kar yağışının ardından yamaçlardan süzülen sularımız, şelalelerimiz soğuk havalar nedeniyle donarak kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Bu harika görsellik ile kucaklaşmak isteyen doğa severleri köyümüze bekliyoruz. Bu manzaralar bir daha ele geçmez" dedi.

Aracıyla doğa gezisi yaparken donan şelaleyi tesadüfen fark ettiğini belirten inşaat mühendisi Adnan Günaydın ise bu mükemmeliyeti ve görsel şöleni herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Buz tutan şilale

Buz parçalarından görüntü

Muhtar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde),

Haber Kodu : 200214037