İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir taksiye tutunmuş 9 patenli genç yoldan geçen diğer araçlardakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafiğin yoğun olduğu anda çekilen görüntülerde, taksinin yanlarına ve arkasına tutunan 9 genç uzun süre tehlikeli bir yolculuk yaptı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu görüntüleyen Antalya Halkevleri Temsilcisi Kutay Meriç, Konyaaltı sahilinden çıkıp eve döndükleri sırada, bir taksiye tutunmuş patenli 9 genci gördüğünü ve cep telefonuyla görüntülediğini söyledi. Meriç, görüntüyü çektikten sonra da gençleri uyarmaya çalıştığını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araç içinden patenli gençlerden

9 gencin araca tutunmuş hali

Trafik kısa süre durması

Ticari taksi ve gençlerden görüntü

HABER: Mehmet ÇINAR/ KAMERA: ANTALYA,

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15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada

BURSA'da, park halindeki otomobilin 15 saniyede çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta salı günü merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Rafet Ulu'nun akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği 16 JB 075 plakalı 90 bin TL değerindeki otomobili, saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ulu, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

15 SANİYE SÜRDÜ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı tek kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin 15 saniyede otomobilin kapısını açıp, araçla uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Mehmet İNAN/ BURSA,

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Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi

BİNGÖL'de, özel halk otobüsü şoförü Mahmut Çökük, koltuk değeniyle durakta bekleyen engelli genci kucağında taşıyarak, otobüse bindirdi.

Olay, 15 Şubat günü Bingöl kent merkezinde meydana geldi. Uydukent- Uzunsavat seferini yapan özel halk otobüs şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'ndeki durağa geldiği sırada koltuk değneğiyle otobüse binmek isteyen engelli genç için durdu. Karla kaplı yolda yürümekte zorluk çeken genci fark eden şoför Çökük, otobüsten inerek destek olmaya çalıştı. Genci kucağına alıp otobüse bindiren şoför Çökük'ün davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanırken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Engelli gencin durakta bekleyişi

Şoförün engelli genci kucağına alıp otobüse bindirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber : Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

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Doğu Ekspresi'nin kardan heykelini yapıp, Ardahan'a getirilmesini istediler

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarına, kardan Doğu Ekspresi yapıldı. Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu yaptırdıkları kardan heykelle, Doğu Ekspres trenin Ardahan'a getirilmesi için mesaj verdiklerini belirterek, "O tren buraya gelecek" dedi.

Ardahan'ın Çıldır Belediyesi, TCDD tarafından Ankara- Kars hattında hizmete sunulan turistik Doğu Ekspresi güzergahına Ardahan'ın da dahil edilmesini istiyor. Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi treninin Ardahan'a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi bu isteğini ilginç bir mesajla duyurdu. Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl festivali' yaşanan deprem, şehitler ve çığ felaketi nedeniyle iptal edildi. Ancak yapımına başlanan kardan Doğu Ekspres Treni tamamlandı. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya Mersin'den resim sanatçısı ve küratör Gül Çimentaş, Atatürk Üniversitesi'nden resim sanatçısı Suat Korkmaz, Mesut Demir ve heykel sanatçısı Ahmet İşçioğlu katıldı.

30 KAMYON KAR, 4 GÜNDE İŞLENDİ

Çıldır Gölü kenarındaki Belediyenin sosyal tesisleri önüne toplanan 30 kamyon karı işleyen Özen ve ekibi, 4 gün çalışmanın ardından Çıldır Gölü ile özdeşleşen Doğu Ekspresin dört metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde tünelden çıkan bir lokomotifini yaptı. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar tarafından görülen tren ilgi odağı oldu.

Yaptırdıkları trenin açılış kurdeleyi keserek kamuoyuna bir mesaj verdiklerini söyleyen Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde yaşanan depremler, çığ felaketi ve şehitlerimiz nedeniyle bu yıl yedincisini yapmaya hazırlandığımız, 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz" festivalini iptal ettik. Festivalde, 'Doğu Ekspresin son durağı Ardahan olsun' mesajını vermek için yaptırdığımız tren çalışmasını ise yaptık. Çok da beğeni topladı. Buraya gelen herkesin sosyal medyasında bu tren yer alıyor. Umarım 5 yıldır tek isteğimiz olan Doğu Ekspres treni, Ardahan'a kadar getirilir."

'SANATLA BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞTIK'

Kardan yapılan Doğu Ekspres treninin Çıldır Gölü'nde yaptığı 6'ncı eseri olduğunu belirten proje koordinatörü Uğur Özen ise "Sanat bir milletin hayat damarlarıdır. İlk kardan heykel çalışmamızı 2013 yılında Çıldır Gölü'ne ait sarı sazan balığını yapmıştık. 2014'de Altın at süvari, akabinde Çıldır'ın değerleri olan Şeytan kalesi, Aşık Şenlik, Atatürk, Karakalpaklı süvari ve başkanımızın özel isteği üzerine bu yıl da Doğu Ekspres treninin çalıştık. Doğu Ekspres treni yaklaşık 30 kilometre uzaklıktan geçiyor. Bu uzak bir mesafe değil. Bizler sanatla bir mesaj vermeye çalıştık, bu da trenin Çıldır'a gelmesiyle olsun istedik" diye konuştu.

Kardan Doğu Ekspresi çalışmasına Mersin'den katılan resim sanatçısı ve küratör Gül Çimentaş ise "Zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü günlerde bile çalıştık. Ortaya çok güzel bir eser çıktı. Yoldan geçen herkesin ilgi gösterdiğini görmek sevinçli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kardan trenin yapılması

-Öğretim görevlisi Uğur Özen'in açıklaması

-Çalışmalardan detaylar

-Hatıra fotoğraf çektirenler

-Gül Çimentaş ile röp

-Yapımı tamamlanan karden trenin açılışı

-İlçe Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu'nun konuşması

-Açılış sonrası Uğur Özen'in iinci konuşması

Haber-Kamera: Suat DEMİRCİ/ ÇILDIR (ARDAHAN),

Haber Kodu : 200217011

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Dünyanın konuştuğu Sıla 'ya, muhteşem karşılama

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'daki kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki bir çocuğu tutarak hayatını kurtaran Sıla Kara, sporcusu olduğu kulübe girişte alkışlarla karşıladı. Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, Sıla Kara'yı bedenleri ile yaptıkları kalbin içine alarak hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı.

15 DAKİKA HAVADA TUTTU

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi.

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN TEBRİK TELEFONLARI ALIYOR

Yaşanan bu olayların Demirören Haber Ajansı tarafından dünyaya duyurulması üzerine Sıla Kara, yurt içi ve gerekse yurt dışından tebrik telefonları aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Türk Büyükelçisi Esen Altuğ'un da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini ifade eden Sıla Kara, "Türkiye'den ve yurt dışından tebrik mesajları alıyorum. Ülkemin adını dünyaya duyurduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bana güzel mesajlar gönderen herkese teşekkür ediyorum. Yıllardır hizmet verdiğim Erzurum Kayak Kulübü'nde Başkanımız Atakan Alaftargil, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular tarafından prensesler gibi karşılandım. Bedenleri ile kulüp binanın önünde kalp yapıp beni içine almalarını ise hiç unutmayacağım. Biz tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin çocuklarıyız. Biz atalarımızdan böyle gördük böyle büyüdük" diye konuştu.

O BİR MADALYA CANAVARI

Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birlikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikayeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında da Kayak Milli Takımı'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip. Atatürk Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan Sıla Kara yılda ortalama 10 ila 15 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı. Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Sıla Kara, en büyük hayalinin Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak başarılarını taçlandırmak.

KULÜP BAŞKANI ÖDÜLLENDİRDİ

Sıla Kara ile her zaman gurur duyduklarını söyleyen Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise, "Çin'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'da yaptıklarını duyunca gözyaşlarımı tutamadım. Ben de 2002 yılında ABD'de yapılan Olimpiyatlara katılmıştım. Türk Bayrağını yurt dışında temsil etmek hele Sıla gibi kahramanlık yapmak muhteşem bir duygu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Sıla, bana göre ödüllerin en güzeline layık. Bizde çam sakızı çoban armağanı kulüp olarak kendisine kıyafetiyle birlikte kayak takımı hediye edeceğiz" dedi.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Slovenya'dan döner dönmez sporcusu olduğu Erzurum Kayak Kulübü'ne giden Sıla Kara burada alkışlar karşılandı. Sıla Kara'yı kulübün dışına çıkaran sporcular, onu bedenleri ile oluşturdukları kalbin içine alıp hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı. Sporcular daha sonra Kara'yı elleri ile havaya fırlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sıla Kara ve kayak kulübü başkanının dağda yürümesi

-Sıla Kara ve telesiyeje binenler

-Sıla Kara'nın kulüpde alkışlanması

-Sıla Kara'nın ve Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil'in konuşması

-Sıla Kara'nın arkadaşlara çak yapması

-Sıla Kara'yı bedenleri ile oluşturdukları kalbin içine alıp, havaya atmaları

-Atakan Alaftargil ve Sıla Kara ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200217006

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60 yıllık daktilosuyla 6 şiiir kitabı yazdı

AYDIN"ın Efeler ilçesinde, 60 yıldır kullandığı daktilosuyla bugüne kadar 4 bin şiir yazan, 6 şiir kitabı bulunan ve adı geçen yıl bir parka verilen Süleyman İncedal (85), halen şiir yazmaya devam ettiğini ancak artık kitap çıkarmasının zor olduğunu söyledi.

Çevresinde 'Davaslı Süleyman' olarak bilinen Süleyman İncedal, 1955'te vatani görevini yaparken şiir yazmaya başladı. Evli, 6 çocuk babası İncedal, ilk şiirini ailesi için yazdı. Askerlik dönüşü Denizli'nin Tavas ilçesinden Aydın'a taşınan İncedal, ticarete atılıp, birçok işte çalıştı. Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen İncedal, askerden döndükten sonra yazdığı şiirlerine, ticaret hayatında da devam etti. Şiirlerini daktiloda yazan İncedal, 1994 yılında, 'Ömür Törpüsü' adı altında ilk şiir kitabını çıkardı. İncedal, ardından 'Davaslı Süleyman', 'İçimden', 'Yolcuyum Ben', 'Taşlamalar' ve 'Ömür Bahçesi' adı altında 5 şiir kitabı daha çıkardı. Aralarında doğum yeri olan Denizli'nin Kale ilçesi ile şu an yaşadığı Aydın ili içinde yazdıklarının da bulunduğu toplam 4 bin şiiri bulunan Süleyman İncedal'ın ismi, geçen yıl Aydın Efeler ilçesi belediyesince Tepecik Mahallesi'ndeki bir çocuk parkına verildi.

'ŞİİR YAZMAK BENİM İÇİN BİR TUTKU'

Şiirin kendisi için bir tutku olduğun belirten Süleyman İncedal, gençlik yıllarında kendisiyle bir hafta konuşmayan eşi Huriye İncedal (82) ile de yazdığı şiir sayesinde barıştıklarını söyledi. 65 yıldır şiir yazmaya hiç ara vermediğini belirten İncedal, "İlk kitabımı çıkardıktan sonra gerisi geldi ve şu ana kadar 6 şiir kitabı çıkardım. Kitaplarım yoğun ilgi gördü. Bu nedenle her birini birkaç baskı yaptık. Şiir yazmayı çok seviyorum. Bu nedenle birçok programa davet edildim. Plaketler ve ödüller aldım. İsmim Efeler ilçesindeki bir parka verildi. Yaşarken ismimin bir parka verilmesi beni çok mutlu etti, duygulandırdı. Şiir yazmaya devam ediyorum. Ancak, artık kitap çıkarmam zor. Hayatım anılarla dolu" dedi.

İncedal, şiirleri 60 yıldır kullandığı daktilosu ile yazdığını da kaydetti.

Eşi Huriye İncedal ise, "Eşim şair ruhlu çok duygusaldır. Yıllar önce kavga etmedik ama konuşmuyorduk. 3 hafta sonra bana bir şiir yazmış onu okudu. Çok hoşuma gidince barıştık" diye konuştu.

İncedal'ın Aydın ili için yazdığı şiir:

AYDINIM

Efeler diyarı yiğit yatağı/Dört yanını sarmış ilimin ağı/ Aydınoğlu Mehmet kurmuş o tağı/ Eşin benzerin yok senin Aydın'ım/ Güzelhisar isim Aydın'da durdun/ Bir parçası sensin bu güzel yurdun/ Yörük Ali ile namın duyurdun/ Eşin benzerin yok senin Aydın'ım/ Her yanı antik kent Trallies üç gözler/ Milli Park milatı Didim'i izler/ Sultanhisar NYSA görenler özler/ Eşin benzerin yok senin Aydın'ım/ Menderes Havzası azmaktır sazdır/ İklimi mülayim 4 mevsim yazdır/ Afrodisias dağ ovası azdır/ Eşin benzerin yok senin Aydın'ım/ Ünlüdür zeytini pamuğu yağı/ İncirle süslüdür bahçesi bağı/ Efeler yatağı Beşparmak Dağı/ Eşin benzerin yok senin Aydın'ım

Süleyman İncedal'ın eşi Huriye İncedal'a barışmak için yazdığı 'Azap Çiçeği' isimli şiir ise şöyle:

Ne yaptım sana ben ne diye küstün/ Dünyamı yıktın büsbütün/ Helalse anandan emdiğin sütün/ Atıl kollarıma azap çiçeğim/ Darılma gücenme küsme sen baba/ Başını alıp da gitme yabana/ Öbür dünyada yapışır elim yakana/ Atıl kollarıma azap çiçeğim.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Süleyman İncedal'ın daktilo ile şiir yazması

-Şair İncedal'ın eşi Huriye İncedal ile görüntüsü

-İncedal'ın şiir kitaplarından ve aldığı plaketlerden görüntü

-İncedal'ın 'Aydınım' isimli şiirini okuması

-Süleyman İncedal'ın isminin verildiği çocuk parkından görüntü

-Şair Süleyman İncedal ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Haber Kodu : 200217009

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Köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasında

Aksaray'da kurtlar, köye indi. 6 kurt ile yanlarındaki köpeğin birlikte hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da yiyecek bulmakta güçlük çektiği sanılan 6 kurt, Çimeliyeni köyüne indi. Bir çiftlikte kalan Yılmaz Koç, gece köpeklerin havladığını fark ederek, güvenlik kameralarından çiftliğinin önünde 6 kurt ile bir köpeğin geçtiğini gördü. Yaşadıklarını anlatan Yılmaz Koç, şunları söyledi:

"Saat 03.00 sıralarında köpeklerimin havlaması üzerine kameralara baktım. Çiftliğimin dışında bir kurt sürücü ile bir tanede sürünün içinde köpek gördüm. Hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Kurtların içerisinde köpeğin gezmesi. İki gün önce de sabah 07.00'de kurt sürüsü yine gelmişti. O zaman sürünün içinde köpek yoktu. Bu köpek tahminin kurtlarla adapte olmuş ve onlarla geziyor. "

Görüntü Dökümü

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6 tane kurt ve yanlarında 1 köpeğin sıra halinde çiftliğe gelmesi

-Yılmaz Koç'un köpeklerinin tepki vermesi

-Olayın yaşandığı çiftlikten detaylar

Çitlik sahibi Yılmaz Koç röp

HABER-KAMERA: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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