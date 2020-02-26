İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Iğdır 'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı

MEVSİMİN üçüncü karı düşen Iğdır'da göç etmeyen leylekler ilginç görüntüler oluşturdu. Valilik binasının üstüne yuva yapan leylekler, kar yağışı geçene kadar yuvalarında bekledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurovası' olarak bilinen ve son yılların en sıcak kış mevsimi yaşanan Iğdır'da leylekler kenti terk etmedi. Kentteki sulak alanların yanı sıra binalarda yuva yapan leylekler kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa kar yağışı altında bekleyen leylekler ilginç görüntü oluşturdu. Ansızın bastıran kar yağışına rağmen yuvalarından ayrılamayan leylekler, yağışın dinmesini bekledi.

Kış sezonu boyunca üçüncü kez kar yağması vatandaşları ve öğrencileri ise sevindirdi. Kar altında koşuşturan öğrenciler büyük keyif yaşarken vatandaşlar, yağışın bereket anlamına geldiğini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kent merkezinde kar yağışı

-Çocukların kar yağışı altında koşturmaları

-Çocukların kar yağışıyla ilgili konuşmaları

-Yuvalarında kar altındaki leylekler

-Leyleklerden detay görüntüler

-Bir vatandaşın konuşması

-Kent merkezinden detay

-Bir vatandaşla röp

-Kar yağışı ve kent merkezinden görüntü

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Haber Kodu : 200226021

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Sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor

İSTANBUL Silivri'de, bir tekstil fabrikasında çalışan ve boş zamanlarında sokaklarda klarnet çalarak çalan Ferdi Çek (26), barınaktaki hayvanlarını da ziyaret ederek, onlara konser veriyor. Çek, "Sokakta müzik yapıyorum boş zamanlarımı böyle değerlendiriyorum. Aslında hayvanlara dokunmak için sokağa çıktım. Biraz da farkındalık yaratmak istedim onlar için. İnşallah hayvanlar için her şey iyi olur" dedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan ve boş zamanlarında sokaklarda klarnet çalarak müzik yapan Ferdi Çek, son dönemlerde sokak hayvanlarına müzik yapmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerini gezerek sokakta müzik yaparken, sokak hayvanlarıyla tanıştığını söyleyen Çek, "Onlara sokakta klarnet çalarak müzik yaptım. Müzikten çok hoşlanmaları üzerine, boş zamanlarımda artık sokaklara çıkıp onlara müzik yapıyorum" dedi.

'ASLINDA HAYVANLARA DOKUNMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTIM'

Sokaktaki hayvanların yanı sıra barınakları da ziyaret eden Çek, buradaki hayvanlara da klarnetiyle müzik yapıyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Belediye Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Çek, buradaki hayvanlara yaklaşık 30 dakika klarnetiyle konser verdi. Çek, "Ben sokak müzisyeniyim. Sokakta müzik yapıyorum boş zamanlarımı böyle değerlendiriyorum. Aslında hayvanlara dokunmak için sokağa çıktım. Birazda farkındalık yaratmak istedim onlar için. İnşallah hayvanlar için her şey iyi olur. Çünkü, günümüzde onları önemsemeyenler var, onları istemeyenler var. Ben onlara tamamen müzikle yaklaşmak istedim. Onları seviyorum. Barınaktayız, onların burada ne halde olduklarını görmek için geldim. Onlara müzik yaptım. Günümüzde görüyorum bazen sevgi küçük bir sevgi. Dedim insanlara; çalıyorum tabi ama hayvanlara çalmak lazım diye düşündüm. Onların ihtiyacı olduğunu düşündüm" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Barınaktaki köpeklerden detaylar

-Ferdi Çek'in köpeklere klarnet çalması

-Köpeklerin dinlemesi

-Ferdi Çek ile röp.

-Sokak köpeklerin korkup Çek'i kovalaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

Haber Kodu : 200226026

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Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde yaklaşan düğün sezonu, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlilik planı yapanları düşündürmeye başladı. Bölgedeki altın alma zorunluluğu olması nedeniyle evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi sadece evlilik planı yapanları değil aynı zamanda kuyumcuların satışlarını da etkiledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, bir dönem altın satışı yoğunluğuyla gündeme gelen ve Vali Hasan Paşa tarafından 1575 inşa edilen tarihi kuyumcular çarşısı, yükselen altın fiyatlarının ardından uğrak bir yer olmaktan çıktı. Kuyumcular çarşısındaki esnaf, önceki yıllarda kente özgü olan fiyatı 12 bin TL'den başlayıp 60 bin TL'ye kadar yükselen 'Diyarbakır Hasırı'nın satışını sürekli yaptıklarını ancak yükselen altın fiyatlarının ardından çeyrek altın satın alacak müşteri bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Kuyumcular, altınlarını satamamaktan şikayetçi olurken, bu yıl evlilik planı yapanların altın alma imkanlarını, artan fiyatlar etkiledi.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ 2 YILDIR ERTELİYOR

Oğlunu evlendirmek isteyen ancak fiyatların sürekli artmasından kaynaklı altın alamadığı için düğünü 2 yıldır ertelediğini ifade eden Sedat Köçer, "Oğlumu evlendireceğiz ama maalesef bu fiyatlarla evlendiremiyoruz. Bir sene erteledik, ikinci seneye girdik, yine ertelemek zorunda kaldık. İnsanların alım gücü düşmüş, altın alınamıyor. Bundan dolayı gençler evlenemiyor. Oğlumu bu gidişle zor evlendiremeyeceğiz. Çünkü imkanlar sınırlı. Diyelim altın almak için 5 bin liram eksik gidip onu tamamlayıncaya kadar bir 5 bin liraya daha ihtiyaç oluyor. Çünkü sürekli altının fiyatı yükseliyor. Fiyat yükselince de tekrar tekrar ertelemek zorunda kalıyoruz. Bir kısır döngüdür içinde gidip geliyoruz" dedi.

'30 YILDIR İLK DEFA ALTININ BU KADAR YÜKSELİŞİNİ GÖRDÜM'

Tarihi kuyumcu çarşısındaki esnaf Seyfettin Mutlu ise 30 yıldır altın sattığını ifade ederek, altın fiyatında ilk kez böylesi artışın yaşandığına tanık olduğunu söyledi. Mutlu, "30 yıldır bu mesleği yapıyorum ama 30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm. Hiç kimse gelip alışveriş yapamıyor. Biz de bekliyoruz işte. Ne acıdır ki daha önce gelip 200 gram altın bozan, 150 gram altın bozan, kendinin de 300 gramını üstüne koyup gidip kendine ev almış. Şimdi o evi 70 bin lira ama aldığı altın borcu olmuş 50 bin lira. Bozduğu 300 gram gitti şimdi aldığı altın borcunu ödeyemiyor, gelip altın fiyatını soruyor, üzülüyor çekip gidiyor" diye konuştu.

'SATIŞLARIMIZ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35 ORANINDA DÜŞMÜŞ'

Kuyumcu Orhan Dilman da artan altın fiyatları sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Dilman, "Mağaza olarak olumsuz etkilenmiş durumdayız. Mağaza boş, gün boyu da böyle devam ediyor. Altın fiyatı yükseldiğinden dolayı da tüketiciyi altınla buluşturamıyoruz. Mağaza olarak çok mağdur duruma düştük, maliyetleri eşleştiremiyoruz. Satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 35 oranında düşmüş durumda" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Tarihi kuyumcular çarşısı

Vitrine bakan vatandaşlar

Oğlunu evlendirmek isteyen Sedat Köçer'in röportajı

Kuyumcu Seyfettin Mutlu'nun röportajı

Müşteri röpü

Kuyumcu işletmecisi Orhan Dilman'ın röportajı

Vitrindeki altınlar

Kaldırımda yürüyen insan kalabalığı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Haber Kodu : 200226016

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Karaciğeri hasar gören kediye doku nakli yapıldı

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki bir veteriner kliniğinde karaciğeri hasar gören 2 yaşındaki 'Hüdaverdi' adlı kediye başka kediden alınan doku nakledildi.

Derince'de, Ebubekir Kadak, 2 yaşındaki 'Hüdaverdi' isimli kedisini veteriner kliniğine getirdi. Yapılan muayene sonucu kedinin karaciğerinde hasar oluştuğu belirlendi. Veteriner Hekim Kurtul Durna, tedavisine başlanan Hüdaverdi'nin, yeni bir uygulama olan doku nakli ile daha hızlı iyileşebileceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul'da faaliyette bulunan bir firma ile iletişime geçilerek doku talep edildi. Firmadan gelen uygun dokular, operasyonla Hüdaverdi'ye şırınga edilerek doku nakli gerçekleştirildi. Operasyon sırasında kliniğin 5 görevlisi aşama aşama yapılan doku naklini gerçekleştirdi.

Veteriner Hekim Kurtul Durna, kedilerden kediye, köpeklerden köpeğe doku naklinin gerçekleşmeye başladığını belirterek, "Bu dokular kısırlaştırma işlemleri sırasında sağlıklı hayvanın yağ dokusundan alınıp, depolanıyor ve donduruluyor. Nakil talebi olduğunda da özel soğutuculu kutularla sevki yapılıp, uygun ortamda hasta hayvana naklediliyor. Sağlıklı olan hücreler hasta organı bulup onarmaya başlıyorlar. Birden fazla organda hasar olması halinde dozaj da ona göre ayarlanıp, birkaç operasyonla yapılması gerekiyor. Bu operasyonun maliyeti hastalığa göre özel olarak belirlenen ücret tespiti ile yapılıyor, daha hızlı iyileşme sağlanıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Veterinerin kediyi muayene etmesi

-Veteriner ile röportaj

-Kedinin sahipleri ile görüntüler

-Detaylar

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli),

Haber Kodu : 200226017

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Yaban hayatı fotoğrafçılarının Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuğu

DÜNYANIN birçok ülkesindeki yaban hayatı fotoğrafçıları, Güney Afrika'daki milli parklarda barınan yabani hayvanları objektiflerine yansıtmak için tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Kwazulu Natal Eyaleti'ne gelen fotoğrafçılar, gün boyunca milli parkında çita, leopar, aslan, fil veya bir antilobun görüntüsünü çekebilmek için çaba harcıyor.

Bünyesinde birçok milli ve özel parkı barındıran Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kwazulu Natal Eyaleti, yaban hayatı fotoğrafçıların gözde adreslerinden biri oldu. Avrupa, Asya ve Amerika kıtasındaki birçok ülkeden bu bölgeye gelen fotoğrafçılar, hayallerindeki çita, leopar, aslan, fil veya bir antilobun objektiflerine yansıtmak için günlerce parkların içinde dolaşıyor.

Gün doğumundan önce saat 04.00'te safari turuna başlayan fotoğrafçılar, öğlen saat 12.00 sıralarında konakladıkları otellere gelip, dinleniyor. Bir süre dinlenen yaban hayatı fotoğrafçıları, saat 15.00'te safarisi turunun ikinci aşaması için milli parklarda gezilerine kaldıkları yerden devam ediyor. İsteyen gezisini gece saatlerde de sürdürebiliyor. Yaban hayatı fotoğrafçıları, istedikleri görüntüyü yakalayabilmek için zaman zaman yürekleri ağza getirecek tehlikelere de göğüs geriyor. Bir pençesiyle insanı öldürebilecek yabani hayvanların bir kaç metre yakınına gelen fotoğraf tutkunları, deklanşöre basarak anı ölümsüzleştiriyor.

Afrika kıtasındaki birçok milli ve özel parklarında güvenli bir alanda fotoğraf çekmek isteyenler için Hide diye adlandırılan yapılar inşa edildi. Bu yapıya gelen fotoğraf tutkunları, objektiflerine yansıtacakları yaban hayvanları gözetliyor. Fotoğraf çekebilecekleri yeterlilikte pencereli ahşap yapı olan Hide, yaban hayat hayvanlarının içindeki insanları görmeyecek şekilde inşa edilmeleri nedeniyle fotoğrafçıların en çok kullandıkları mekan olarak dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Milli parktan görüntü

Milli parktati zebra, bufalo ve gergedenlar

Turistlerin safari aracında fotoğraf çekmeleri

Muhabir Selim Kaya'nın anonsu

Hide'de fotoğraf çekmeleri

Genel ve deyat görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/ KWAZULU NATAL(Güney Afrika),

Haber Kodu : 200226018

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Kuşlar iş yerinin önünde asılı çantaya yuva yaptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir züccaciye dükkanının önünde asılı olan çantanın üzerine üveyik kuşları yuva yaptı. Dükkan sahibi Ömer Faruk Coşkun, kuşların yavruları olana kadar çantayı yerinden oynatmayacağını söyledi.

Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanının önünde asılı olan çantanın üzerine üveyik kuşları yuva yaptı. Bir dişi ve bir erkek kuşun etraftan topladıkları otlarla çantanın üzerine yuva yaptığını gören iş yeri sahibi Ömer Faruk Coşkun, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Kuşların yuva yaptığı çantayı kaldırmayacağını söyleyen dükkan sahibi Ömer Faruk Coşkun, "Dün sabah dükkanı açtığımızda 2 tane kuşun çantanın üzerine yuva yaptığını gördük. Biri dişi biri de erkekti. Hiç ellemedik. Onlar o şekilde çantanın üzerine yuvalarını kurdular. Çantaya kesinlikle dokunmayacağız. Yavrular çıkana kadar çanta yerinde duracak. Biz sanırım şehirleşirken yanlış yaptık. Bizden başka canlıların yaşam alanını daralttık. Hayvanlar da mecburen bu çarelere başvuruyorlar. Yavrular çıkana kadar o çanta orada kalacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuşların yaptıkları yuvada oturması(cep telefonu)

İşyeri sahibi ile röp.

Detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Otogardaki silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin kavgası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Valiz kavgası, 21 Şubat'ta Seyhan ilçesi Fezvipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Van'a gitmek isteyen Burhan İ. (36), valizlerini görevlilere verdi. Firma yetkilileriyle valiz sayısı nedeniyle tartışan Burhan İ., telefonla arayarak akrabaları Murat İ. (29), Özgür Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B.'yi (20) çağırdı. Tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan taraflardan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Tüm bu yaşananlar ve polisin şüphelilere müdahalesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, firma çalışanları Halit A., Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A. ile Burhan İ., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B.'yi gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halit A., Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T. ve Vedat İ. ve Volkan B. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*Güvenlik Kamerası*

Zanlıların sopalı kavgası

Tarafların birbirlerine bıçak çekmeleri

Silah çekmeleri

Bir kişinin yaralanıp yere düşmesi

Ellerinde pompalı tüfeklerle gelen zanlılar

Polisle çatışmaları

Kalabalığın görüntüsü

Otogar girişi

Olay yerinden aktüel görüntüler

Yaralının sedyeye alınması

Ambulansa taşınması

Etkisiz hale getirilen bir zanlıyı götüren polis

Olay yerindeki suç aletleri

Yerdeki kan

Boş kovanlar

Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkarılması

Polis aracına götürülmesi

Emniyet müdürlüğü tabelası

SÜRE: 06'20" BOYUT: 701 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı

GAZİANTEP'te, Canan Karatay'ın koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylemesinin ardından, kelle paça çorbasına ilgi arttı. Gaziantepliler, sık sık kelle paça çorbası içiyor.

İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve daha sonra binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı dünya genelinde önlemler alınıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Koronavirüsüten korunmak için mutlaka kelle paça için" açıklamasının ardından kelle paça tüketiminde artış yaşandı.

Kelle paçanın hastalıklara karşı tüketilmesi gerektiğini ifade eden lokantacı Hikmet Bektaş, "Paça, kuzu kellesini haşlayıp, on saat kaynattıktan sonra yapılıyor. Bütün hastalıklara gribe, virüslere karşı direnç sağlıyor. Biz kelle paçayı acılı ve sarımsaklı şekilde yapıyoruz. Şehir dışından, çevre illerden gelerek paça yiyorlar. Koronavirüse karşı paça tercih ediliyor. Canan Karatay hocamız da söyledi. Biz de onun bu açıklamasına katılıyoruz. Açıklamanın ardından talep artmış durumdaö diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Karakuşak ise koronavirüse karşı hijyen ve beslenmeye çok dikkat edilmesini gerektiğini ifade etti. Virüsün hızla yayıldığını ve Türkiye'ye de gelebileceğini belirten Karakuşak, "Bu durumda yapılacak en önemli şey kişisel hijyene dikkat etmektir. Sürekli olarak elleri yıkamak ve toplu taşıma alanlarında maske takmak önlem olarak yapılabilir. Çünkü hastalık havada asılı enfeksiyon ve temasla bulaşıyor. O nedenle ellerimizin sürekli temiz olması gerekiyor. En çok uykumuza dikkat ederek bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra o mevsimin gerektirdiği meyveler ve hepimizin bildiği soğan, sarımsak, lahana ve brokoli gibi gıdalar tüketilebilir. İlk olarak ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri görülebiliyor. Aslında her yıl geçirdiğimiz gribal enfeksiyonlar gibi başlıyor. Ama bu gibi durumlar olduğunda koronavirüse bakmak gerekiyorö dedi.

Paça yemeye gelen vatandaşlar ise, kelle paçanın sağlığa çok faydalı olduğunu, koronavirüs ve diğer hastalıkları uzaklaştırabilecek kadar etkili olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Paça yapımı

Ustanın alevli şovu

Müşterilerin yemesi

Usta Hikmet Bektaş ile röp.

Müşteriler ile röp.

Doktor Serdar Karakuşak ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 954 MB

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